/ Мальчик, спасший деревню от огня, получил медаль «Спешите делать добро»

Алексей Мышковец мужественно поступил в страшной ситуации, за что и удостоился почетной награды.

14-летний Алексей Мышковец, ставший героем в селе Траванкуль, получил награду «Спешите делать добро» уполномоченного по правам человека Челябинской области. Награждение Алексея и других челябинцев состоялось сегодня, 6 февраля, в резиденции губернатора Бориса Дубровского.

Награду подростку вручили министр образования и науки региона Александр Кузнецов и уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Ирина Буторина.

Об истории Алексея Мышковца «Первый областной» рассказывал ранее. Мальчик проявил смелость, когда его родной деревне угрожал большой лесной пожар. Не думая о последствиях и собственной жизни он прикрепил к собственному трактору плуг и пропахал им землю, чтобы огонь не смог подступить к поселку. Как признался сам Алексей, ему тогда не было страшно, он лишь испугался за бабушку.

Отметим, что в свои 14 лет Алексей уже имеет собственный трактор и спокойно управляется с такой сложной техникой. Как рассказали родители юного героя, их сын с самых ранних лет приучен к труду и помощи другим людям.