«Мы недооцениваем погоду на Урале». Южноуральцы вспоминают события прошлогодней метели

23 февраля 2021 года для многих стал вторым днем рождения

Выходной праздничный день 23 февраля второй год под пристальным вниманием дорожных служб и МЧС — на сегодня синоптики Гидрометцентра вновь спрогнозировали сильные метели и гололедицу. Год назад этот день стал для многих южноуральцев буквально вторым днем рождения. Информагентство «Первое областное» узнало, чему научила прошлогодняя метель тех, кто оказался в дороге, и напомнило событиях этих дней.

Снежная стихия разыгралась в Челябинской области ровно год назад. Особенно сильные метели были на юге области. Первым под удар метели попал Нагайбакский район. Здесь автомобилистам, оказавшихся на дороге Челябинск-Магнитогорск, заблокировали трассу, машины с людьми отправляли в пункты временного размещения в школе и общежитии.

Сотни людей оказались заблокированы в снежном плену. Южноуральцы сообщали в соцсетях застрявших автомобилях, возможности принять в салоне транспорта тех, кто мог остаться без топлива. Стихия не прекращалась, температура воздуха опустилась до минус 30 градусов. Спасательная операция развернулась уже в нескольких районах. Губернатор Алексей Текслер запустил в соцсетях прямые линии, чтобы оказавшиеся на дороге могли отправить свой сигнал о местонахождении спасателям.

На утро 24 февраля режим в Челябинской области введен режим ЧС. Южноуральцы размещены в ПВРах, им помогают местные жители. В 13 районах области полностью закрыли движение транспорта. Ураган парализовал воздушное и железнодорожное сообщение на Южном Урале. Последствия стихии устраняли еще несколько дней, в некоторых поселках вышли из-строя котельные, повредились линии электропередач. В Нязепетровске в микрорайоне Железнодорожников последствия аварии на теплотрассе устраняли 2 недели.

Не обошлось и без жертв. В трагическую ночь на 24 февраля погибла жительница Карталов, женщина возвращалась с работы, заблудилась и не смогла найти дорогу домой.

Практически попрощался с собственной жизнью и житель Магнитогорска Дамир Байтенов. 23 февраля он оказался на дороге между поселками в Варненском районе. Когда в автомобиле закончилось топливо, он помогал откапываться от снежного плена рядом стоящим автомобилистам. Уже поздно ночью замерзающего мужчину в ближайший поселок сквозь ночную мглу и пургу доставили на снегоходе местные жители. Когда Дамир уже начал терять сознание от холода, они занесли его в ближайший дом, где мужчину отогрели хозяева.

«Этот случай стал для меня уроком на всю жизнь. Какой бы близкой не была поездка, каким бы надежным не был твой автомобиль — нужно быть готов к любым испытанием. Я больше не надеваю кроссовки и легкие куртки в зимнюю дорогу, всегда слежу за уровнем топлива. Мы недооцениваем погоду на Урале, а ведь она может быть непредсказуема. И кажется, что до спасительного очага может быть всего два километра, но и они бывают недостижимыми», — говорит Дамир Байтенов, вспоминая события прошлого года.

Между тем, напомним, что на 23 февраля 2022 года водителей предупредили об ухудшении погоды и гололедице на дорогах.