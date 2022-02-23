Выходной праздничный день 23 февраля второй год под пристальным вниманием дорожных служб и МЧС — на сегодня синоптики Гидрометцентра вновь спрогнозировали сильные метели и гололедицу. Год назад этот день стал для многих южноуральцев буквально вторым днем рождения. Информагентство «Первое областное» узнало, чему научила прошлогодняя метель тех, кто оказался в дороге, и напомнило событиях этих дней.
Снежная стихия разыгралась в Челябинской области ровно год назад. Особенно сильные метели были на юге области. Первым под удар метели попал Нагайбакский район. Здесь автомобилистам, оказавшихся на дороге Челябинск-Магнитогорск, заблокировали трассу, машины с людьми отправляли в пункты временного размещения в школе и общежитии.
Сотни людей оказались заблокированы в снежном плену. Южноуральцы сообщали в соцсетях застрявших автомобилях, возможности принять в салоне транспорта тех, кто мог остаться без топлива. Стихия не прекращалась, температура воздуха опустилась до минус 30 градусов. Спасательная операция развернулась уже в нескольких районах. Губернатор Алексей Текслер запустил в соцсетях прямые линии, чтобы оказавшиеся на дороге могли отправить свой сигнал о местонахождении спасателям.
На утро 24 февраля режим в Челябинской области введен режим ЧС. Южноуральцы размещены в ПВРах, им помогают местные жители. В 13 районах области полностью закрыли движение транспорта. Ураган парализовал воздушное и железнодорожное сообщение на Южном Урале. Последствия стихии устраняли еще несколько дней, в некоторых поселках вышли из-строя котельные, повредились линии электропередач. В Нязепетровске в микрорайоне Железнодорожников последствия аварии на теплотрассе устраняли 2 недели.
Не обошлось и без жертв. В трагическую ночь на 24 февраля погибла жительница Карталов, женщина возвращалась с работы, заблудилась и не смогла найти дорогу домой.
Практически попрощался с собственной жизнью и житель Магнитогорска Дамир Байтенов. 23 февраля он оказался на дороге между поселками в Варненском районе. Когда в автомобиле закончилось топливо, он помогал откапываться от снежного плена рядом стоящим автомобилистам. Уже поздно ночью замерзающего мужчину в ближайший поселок сквозь ночную мглу и пургу доставили на снегоходе местные жители. Когда Дамир уже начал терять сознание от холода, они занесли его в ближайший дом, где мужчину отогрели хозяева.
«Этот случай стал для меня уроком на всю жизнь. Какой бы близкой не была поездка, каким бы надежным не был твой автомобиль — нужно быть готов к любым испытанием. Я больше не надеваю кроссовки и легкие куртки в зимнюю дорогу, всегда слежу за уровнем топлива. Мы недооцениваем погоду на Урале, а ведь она может быть непредсказуема. И кажется, что до спасительного очага может быть всего два километра, но и они бывают недостижимыми», — говорит Дамир Байтенов, вспоминая события прошлого года.
Между тем, напомним, что на 23 февраля 2022 года водителей предупредили об ухудшении погоды и гололедице на дорогах.