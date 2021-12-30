«Стараемся там не ходить». Магнитогорцы вспоминают трагедию в Новый год в доме на Карла Маркса

Спустя три года после ЧП горожане рассказывают, что им пришлось пережить и как теперь сложилась жизнь пострадавших

31 декабря 2018 года в Магнитогорске обрушилась часть многоквартирного дома № 164 по улице Карла Маркса. Взрыв бытового газа произошел в седьмом подъезде рано утром. Люди, которые в предновогоднем настроении легли спокойно спать, целыми семьями оказались под завалами собственных квартир. 39 человек погибли. Еще десятки людей пострадали, долгое время оправлялись от шока и налаживали свою жизнь. Жизнь, которая для многих разделилась на до и после. Спустя три года информагентство «Первое областное» разыскало очевидцев тех событий. Магнитогорцы рассказали то, о чем никогда не забудут.

Алексей Максименко преподает в Магнитогорском строительно-монтажном техникуме. Утром 31 декабря 2018 года он шел после смены из общежития техникума, которое находится неподалеку от 164-го дома. Ему до сих пор сложно рассказывать обо всем. У взрослого, повидавшего в жизни многое мужчины срывается голос при воспоминаниях о тех страшных событиях.

«Я уже возвращался домой. Стоял страшный мороз. 164-й дом — он один из самых длинных, сразу и не видно, что что-то произошло. Когда добежал — ужаснулся. На месте уже были люди. Сразу кинулся помогать, потому что надо было спустить тех, кто мог выбраться из-под завалов. Пыль, стоны, ужас, крики… Это невозможно забыть», — рассказывает он.





Несколько недель Алексей дежурил на месте событий: в первый день сопровождал пострадавших до ближайшего пункта временного содержания, затем помогал жителям соседних подъездов переезжать и даже охранял пустые квартиры от мародерства.

«Людям отключили в доме газ. Многие сидели от страха в квартирах и не выходили. Мы приносили им горячий чай в термосах, продукты, электрические плиты», — рассказывает Алексей.

Сейчас он старается как можно реже ходить мимо места трагедии.





Старшая по 12-му подъезду 164-го дома почетный ветеран ММК Тамара Алексеевна Цуприянчик 30 декабря отмечала свой 85-летний юбилей. Накануне взрыва она проводила гостей после дня рождения и поздно легла спать.

«В шесть утра меня разбудил телефонный звонок. На стационарный телефон позвонила старая знакомая. Странно: интересовалась моим здоровьем, настроением, состоянием. Я подумала, что она с утра меня хочет поздравить. А она потом говорит: „Включите телевизор“. Я включила и опешила: господи, да это же мои соседи! Долго не могла выйти на улицу, меня шок сковал. Наблюдала с балкона, как машины пожарные ездят-ездят… У моих соседей была бабушка, ей уж за 90 лет, наверное, было. Она услышала, как произошел взрыв. Напугалась сильно. „Война, война“, — говорила. Ее как только дети не успокаивали. Она так и умерла на следующий день со страхом, что война началась», — рассказывает Тамара Алексеевна.

Ее подъезд не расселяли, но очень долго ходили какие-то люди и спрашивали, не хочет ли она съехать со своей квартиры. И даже предлагали варианты переезда.





«Некоторых соседушек из других подъездов я так и не видела с тех пор, как их расселили. Одной знакомой предложили общежитие, она в девятом подъезде жила, ей уже 87 лет. Я ей звоню, а у нее телефон отключен. Где она, что с ней — не знаю», — сетует пенсионерка.

Страшный взрыв потряс всю страну, и настоящим новогодним чудом для россиян стало спасение десятимесячного Ванечки Фокина. Малыш находился под завалами 36 часов в 30-градусный мороз и выжил.

Их квартира находилась прямо над аркой. Той ночью глава семейства Евгений был на смене, Ольга легла спать с трехлетним сыном Димой на диване, а Ваня спал в кроватке в соседней комнате. В момент обрушения Ольга с Димой так на диване и пролетели три этажа. Смогли вылезти из-под обломков и поползли в темноте. Евгений примчался сразу, как только узнал о взрыве. Он вместе со спасателями искал Ваню, потому что примерно понимал, где может находиться его ребенок.





Слабый детский плач смогли услышать только 1 января. Спасатель Андрей Вальман сказал, что ни с чем его не может перепутать, у самого маленькие дети. Объявили минуту тишины. Остановилась вся техника, замолкли машины, замерли люди. В пустоты между завалами пропустили звуковые удочки, и они передали сигнал, похожий на плач. Кинологи привели поисковых собак, которые своим поведением показали, что там, под плитами, лежит живой человек.

Оказалось, что над кроваткой образовали зазор упавшие плиты. Это и спасло малыша. Ваню достали — он был в сознании — и сразу передали медикам. У малыша была обморожена стопа, перелом голени и закрытая черепно-мозговая травма. Сам он, в подгузнике и распашонке, был полностью покрыт бетонной пылью, которая попала в глаза, рот, нос.

Врачи спасли малышу ногу. Ваня ходит в детский сад, в феврале ему исполнится четыре года. По словам Евгения, они стараются редко вспоминать те страшные дни.

«Реабилитация продолжается. В целом ребенок живет обычной жизнью, играет со сверстниками, болтает, дурачится. А так, плешинка на голове напоминает [о трагедии]», — говорит Евгений.

Его слова подтверждает и супруга.

«У Вани восстановился один из поврежденных нервов на ноге. Сын активно бегает, играет. Главное сейчас — здоровье. Хотим, чтоб Новый год для детей оставался праздником», — говорит Ольга.

Фокины получили компенсацию за потерянную квартиру, за которую перед новым, 2019 годом, выплатили ипотеку. Пришлось добавить из своих средств и купить другое жилье, подальше от того микрорайона. Да и сейчас семья старается не бывать на месте трагедии.





Дом, где обрушился седьмой подъезд и часть восьмого, разделили. Несколько недель после тех событий он был обнесен забором. Со стороны Карла Маркса уцелела стена и в окнах висели занавески, но даже через них сквозила темнота вглубь двора. Десятиэтажный пролет темных окон, в которых никогда больше не загорался свет, был скорбящим символом для проезжавших по проспекту машин.

Жизнь продолжается: на месте обрушенных подъездов разбили сквер, высадили молодые деревца и установили лавочки, на которых редко кто сидит. Стены разделенного дома расписали: улетающие в небо птицы символизируют 39 погибших под завалами горожан.

В зале камерной и органной музыки «Родина» в Челябинске 31 декабря состоится памятный концерт, посвященный погибшим в результате взрыва жителям дома 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске.

