/ Подросток, спасший деревню от огня, будет представлен к награде

Поступок юного героя не остался без внимания уполномоченного по правам человека.

По-настоящему героический поступок совершил 14-летний Алексей Мошковец. Мальчик не побоялся сам завести трактор и пропахать землю плугом, когда увидел, что на его родную деревню надвигается крупный лесной пожар. И вот теперь за этот героический поступок Алексей будет представлен к награде от уполномоченного по правам человека Челябинской области.

Алексей рассказал, что в момент лесного пожара отца не было дома, а рабочий трактор был только у него. Именно поэтому мальчик решился на опасный поступок.

Минуть пять на раздумье, потом завел трактор, подцепил плуг и поехал. Страшно не было. Наверное, если бы не я, то вся деревня сгорела. Испугался за бабушку, что у нее сгорит дом и мы не сможем потушить из-за сильного ветра. — рассказал сайту «Первый областной» Алексей Мошковец.

Тот страшный день помнит и мама Алексея, Наталья Мошковец. Глава семейства уехал по своим делам, когда она с детьми осталась дома. Именно в этот момент все почувствовали запах дыма и гари.

Ветер дул с такой силой, что гарь долетала до нашего населенного пункта. Такая безвыходная ситуация, что если до села нашего дойдет, то никто нам не поможет. Мой сын, Леша, принял решение: «Я поеду, зацеплю плуг, хотя бы пару раз попашу». Он хорошо владеет техникой, принял такое решение. Я препятствовать не стала, потому что с краю там бабушка живет, да и животных много. Он подцепил плуг и уехал, а я все это время стояла на дороге. Видно было только черный дым и огонь. Потом подъехала пожарная машина, но она стояла на краю деревни. Я уже запаниковала, пыталась сама проехать, но он уже все попахал, проехать было невозможно. Я звоню мужу, рассказываю. Вот когда папа приехал, сел на другой трактор, потом дядя на тракторе приехал, они смогли все это пропахать, пламя ушло вглубь леса. — сообщила сайту «Первый областной» Наталья Мошковец.

Наталья отмечает, в тот момент она не думала ни о каких наградах, для нее было важно, чтобы деревня и дома не пострадали от огня. Однако теперь она чувствует гордость за своего сына. Наталья Мошковец подчеркивает: ее дети с самых ранних лет приучены к помощи другим людям. Во многом это связано с тем, что они живут в маленькой деревне — всего около трехсот человек. А отец Алексея и вовсе говорит, что его сын с ранних лет увлечен техникой, поэтому его поступку он не удивлен.

Все делает сам. С пяти лет он гонял по деревне на мотоблоке, я ему сварил сани. Работает сам, продает дрова по ближайшим деревням с друзьями. Дрова домой сам заготавливает, я даже не помогаю. Сам заработал — продал. — поделился с сайтом «Первый областной» отец мальчика Александр Мошковец.

И поступок юного героя не остался без внимания. На традиционной церемонии, посвященной к международному дню защиты прав человека, Алексей Мошковец получит медаль. Само награждение состоится уже 6 февраля.