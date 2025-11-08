Женская баскетбольная команда «Металлург» дважды победила у «Юности» в Высшей лиге

Магнитогорские девушки уверенно выиграли первый поединок и едва не оступились во втором матче

Две победы в баскетбольной женской Высшей лиге одержали девушки из команды «Металлург». Магнитогорский клуб в гостях оказался сильнее пензенской «Юности». Но если в первом поединке южноуральские спортсменки выиграли убедительно (93:71), то во втором соперницы едва не совершили камбэк (69:68), сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Уже в первой игре баскетболистки «Юности» показали, что готовы бороться с одним из фаворитов Высшей лиги на равных. Хозяйки площадки выиграли первый период — 28:21. Дальше произошел небольшой сбой, но все-таки команда сохраняла интригу и не отпускала соперниц далеко вперед.

68:74 перед заключительной четвертью давали девушкам из Пензы шансы на спасение. Вот только провели они ее не лучшим образом, а если быть точнее — попросту провалили. В их активе лишь 5 очков в последней 10-минутке — это ничтожно мало.

С другой стороны, надо отметить, что здорово прибавили в решающие моменты матча спортсменки из Магнитогорска. Мало того, что они предельно плотно и грамотно сыграли в обороне, так еще и в атаке преуспели. В итоге к финальной сирене преимущество в счете получилось очень даже внушительным — 93:71.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины. 7 ноября. «Юность» (Пенза) — «Металлург» (Магнитогорск) — 71:93 (28:21, 14:25, 24:28, 5:24).

«Юность»: Сизякова (20), Котельникова (11), Кривошеина (10), Похмельнова (9), Бойкова (7), Егорова (5), Кислюнина (4), Енидорцева (3), Верабей (2).

«Металлург»: Андрюшкина (20), Адащик (18), Васильева (13), Дорофеева (11), Стефановская (11), Голикова (10), Фролова (7), Аникина (4), Межова (4), Мордвинцева.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Дарья Андрюшкина («Металлург»)

Сыграла важную роль в победе команды. Набрала 20 очков, сделала 8 подборов.

Ольга Сизякова («Юность»)

Один в поле — не воин. Эта фраза подходит к этой спортсменке. Билась как лев, но ее уверенную и яркую игру партнеры по команде не поддержали.

Мария Адащик («Металлург»)

Провела на площадке почти 29 минут, но почему-то не так часто брала игру на себя. Хотя набрала свои «дежурные» +15 очков за матч.

Еще более упорным получился повторный матч между командами. Хотя он пошел уже совсем по другому сценарию. Баскетболистки «Металлурга» после перерыва убежали в отрыв, контролировали ход матча и вели в «+10» перед заключительным периодом.

Но даже при всем этом не возникало сомнений, что магнитогорский клуб спокойно и без нервотрепки доведет матч до победы. Однако в заключительные три минуты девушки из Пензы поймали кураж, сократили отставание в счете до минимума за 1,5 минуты до финальной сирены. Ситуацию для гостей усугублял тот факт, что они уже набрали 5 командных фолов.

Свои атаки «Металлург» так и не реализовал. Но и «Юность» в нападении не преуспела. Тактически грамотно магнитогорские девушки сыграли в последней атаке, оставив лишь теоретический шанс соперницам вырвать победу. Авантюрный бросок Марии Похмельновой с финальной сиреной цели не достиг. 68:69 — непростая победа «Металлурга».

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины. 7 ноября. «Юность» (Пенза) — «Металлург» (Магнитогорск) — 68:69 (21:14, 14:24, 14:21, 19:10).

«Юность»: Сизякова (22), Кислюнина (10), Кривошеина (9), Похмельнова (8), Бойкова (7), Котельникова (5), Енидорцева (4), Егорова (3), Верабей.

«Металлург»: Андрюшкина (12), Васильева (12), Адащик (10), Стефановская (10), Дорофеева (7), Аникина (7), Фролова (6), Мордвинцева (3), Межова (2), Голикова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Ольга Сизякова («Юность»)

Опытная баскетболистка тащила команду к победе и едва не помогла ей совершить камбэк. Набрала 22 очка, сделала 11 подборов, а еще в активе 4 передачи и 3 перехвата — очень круто!

Дарья Андрюшкина («Металлург»)

Снова была одним из лидеров магнитогорского клуба. Сделала дабл-дабл: 12 очков и 11 подборов.

Ксения Васильева («Металлург»)

Провела хороший, но далеко не лучший свой матч. Часто брала игру на себя, но не всегда оправданно.

Девушки из «Металлурга» одержали 9 победу в 10 матчах Высшей лиги. И догнали в турнирной таблице челябинскую «Славянку-ЧКПЗ». Впереди у девушек из Магнитогорска домашняя серия матчей. Первый соперник — «Платов-РГЭУ», с которым они сыграют 22 и 23 ноября.

Фото: пресс-служба БК «Юность» (Пенза).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).