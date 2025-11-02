Баскетбольный клуб «Металлург» разгромил аутсайдера Суперлиги

Магнитогорцы уверенно выиграли на своей площадке у команды «БАРС-РГЭУ» — 94:65

В баскетбольной Суперлиге уверенную победу в домашнем матче одержал магнитогорский «Металлург». Подопечные Вадима Филатова не испытали проблем в поединке с аутсайдером турнира — клубом «БАРС-РГЭУ» из Ростова-на-Дону. Итоговый счет 94:65. Благодаря этой победе южноуральцы поднялись на 5-е место в турнирной таблице чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

У ростовчан дела в Суперлиге складываются неудачно: команда потерпела поражения во всех шести стартовых матчах турнира. Хотя в трех из них уступала соперникам с разницей в менее 10 очков. Но в Магнитогорске у клуба «БАРС-РГЭУ» не пошла игра с самого начала.

Первый период хозяева площадки завершили в свою пользу — 21:13. Зато во втором периоде гости сократили отставание до −3 очков. Но надолго их не хватило: магнитогорцы резко добавили в движении, прибавили в обороне. Заводилой их атак выступил Василий Мартынов. Разыгрывающий «Металлурга» успевал везде, как результат — 9 баллов после первой половины матча.

Гостям не хватало лидера команды Максима Ткаченко. Без него им приходилось непросто, роль разыгрывающего пришлось взять на себя Сергею Полстянову. Отметим, что в целом он с этой ролью справился, став самым результативным игроком ростовчан.

Что касается «Металлурга», то у них получалось на площадке практически все. А еще хорошо вошли в игру баскетболистки «со скамейки». Не случайно, все 12 заявленных игроков на матч ушли с площадки с набранными очками.

43:30 после первой половины поединка еще оставляли шансы гостям на спасение. Но в третьем периоде все вопросы о победителе были сняты. Магнитогорцы еще добавили в агрессии, прибавили в обороне и атаке. 73:44 перед заключительным периодом — это был уже приговор.

В итоге более чем уверенная победа «Металлурга» — 94:65. После пяти сыгранных матчей у команды в активе 3 победы при двух поражениях.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины.

2 ноября. «Металлург» (Магнитогорск) — «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) — 94:65 (21:12, 22:18, 30:14, 21:21).

«Металлург»: Мартынов (17), Кондаков (15), Михеев (11), Мальцев (9), Пхакадзе (7), Юрков (7), Сарафанкин (6), Венников (6), Глазунов (5), Степанцов (5), Кочергин (4), Скрынник (2).

«БАРС-РГЭУ»: Полстянов (16), Грушевский (12), Сычков (11), Коряковский (9), Кривошеев (7), Летино (5), Третьяк (5), Сныткин.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Василий Мартынов («Металлург»)

17 очков и 7 голевых передач при хорошей реализации бросков с игры (7/9) — отличная статистика!

Максим Кондаков («Металлург»)

Провел на площадке лишь 18 минут, но действовал эффективно. В его активе 15 очков и 4 перехвата.

Сергей Полстянов («БАРС-РГЭУ»)

Один из немногих, у кого тренера ростовчан не может быть претензий. Сыграл ровно и надежно, хотя реализация бросков оставляет желать лучшего.

В следующем матче южноуральцам придется ой как непросто — 5 ноября они сыграют с подмосковными «Химками» — соперником куда более высокого класса.

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).