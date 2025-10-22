Баскетболистки «Металлурга» выиграли два матча у дубля красноярского «Енисея»

Магнитогорская команда победила сибирячек в Высшей лиге — 57:55 и 70:50

Две победы одержала женская баскетбольная команда «Металлург» в Высшей лиге чемпионата России. Девушки из Магнитогорска оказались сильнее соперниц из дубля красноярского «Енисея». В первом матче сибирячки оказали сопротивление, уступив со счетом 55:57, во втором хозяйки не дали им шанса на спасение — 70:50, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый матч против сибирячек хозяйки площадки играли в усеченном составе. Так, не вошли в заявку на игру Дарья Аникина и Арина Голикова. И начали игру магнитогорские девушки неудачно. 11:17 к 6-й минуте игры. Стоит отметить, что здорово в атаке проявили себя спортсменки из Красноярска — едва ли не каждый их бросок достигал цели.

Впрочем, во втором периоде «Металлург» взял игру под свой контроль. 18:10 в четверти и 37:30 к большому перерыву. Лидером атак магнитогорской команды стала Ксения Васильева, набравшая 14 очков.

Разумеется, это было шаткое преимущество и расслабляться было рано. Сибирячки хотя и уступали в счете, но не давали соперницам уйти в отрыв. А в концовке четвертого периода они и вовсе выровняли положение — 51:51. К радости болельщиков, девушки из Магнитогорска вырвали победу, надежно сыграв в последние две минуты игры.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины.

20 октября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Енисей-2» (Красноярск) — 57:55 (19:20, 18:10, 10:11, 10:14).

«Металлург»: Васильева (17), Адащик (9), Андрюшкина (8), Дорофеева (8), Межова (7), Фролова (4), Стефановская (2), Мордвинцева (2).

«Енисей-2»: Жуланова (13), Мосеева (9), Кириленко (7), Ломаско (7), Пинегина (6), Неласий (6), Пантелеева (3), Шеламагина (2), Афанасьева (2), Кропачева.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Ксения Васильева («Металлург»)

Стала самым результативным игроком матча, при этом особенно здорово провела первую половину игры, набрав в ней 14 очков. Также запишем в актив и 6 подборов.

Ульяна Жуланова («Енисей-2»)

Сделала дабл-дабл: 13 очков и 12 подборов, часто брала игру на себя, хотя и не всегда оправданно.

Мария Адащик («Металлург»)

В этот раз сыграла не так результативно, но полезно: 9 очков, 10 подборов, 3 передачи — неплохой наборчик.

В ответном матче с «Енисеем-2» «Металлург» по-прежнему не мог рассчитывать на Арину Голикову и Дарью Аникину. В стартовой пятерке главный тренер Максим Синельников собрал Викторию Дорофееву, Олесю Межову, Марию Адащик, Ксению Васильеву и Дарью Андрюшкину.

В этот раз хозяйки площадки сыграли ровно и без срывов. Выиграли первую четверть (17:12), хотя и немного сбавили обороты во второй (13:14). Ключевым стал третий период матча, который «Металлург» выиграл со счетом 20:14.

Заключительную четверть магнитогорская команда начала с 10-очковым гандикапом. Важный трехочковый за семь минут до конца попала Софья Фролова. В середине четверти ее поддержала Мария Адащик. Преимущество «Металлурга» продолжало расти. В итоге на табло к финальной сирене горели цифры 70:50.

«Каждую игру надо начинать уверенно и доминировать так, как мы делали в третьей четверти. По сравнению со вчерашней игрой — небо и земля. Принимали правильные решения, поэтому сразу пошли хорошие атаки. В защите хорошо отработали, забили легкие мячи в отрывах и довели игру до победы», — подвел итог матчу главный тренер БК «Металлург» Максим Синельников.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины.

21 октября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Енисей-2» (Красноярск) — 70:50 (17:12, 13:14, 20:14, 20:10).

«Металлург»: Васильева (19), Адащик (18), Андрюшкина (13), Стефановская (6), Дорофеева (5), Мордвинцева (4), Фролова (3), Иконникова (2), Отставнова, Межова.

«Енисей-2»: Неласий (10), Афанасьева (7), Мосеева (6), Жуланова (5), Кропачева (5), Ломаско (4), Пинегина (4), Пантелеева (3), Иванова (2), Кириленко (2), Шеламагина (2).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Ксения Васильева («Металлург»)

Лидер атак магнитогорского клуба вновь оказалась на высоте: набрала 19 очков и сделала 7 подборов.

Мария Адащик («Металлург»)

Также провела поединок эффективно и полезно. В ее активе 18 очков, 8 подборов.

Дарья Андрюшкина («Металлург»)

Пожалуй, провела свой лучший матч за команду. За 20 минут набрала 13 очков, сделала 8 подборов, а еще забила «трешку».

Впереди у магнитогорского «Металлурга» еще два домашних поединка. Девушкам предстоит сыграть с дублем новосибирского «Динамо». Игры состоятся 24 и 25 октября во Дворце спорта им. Ромазана.

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).