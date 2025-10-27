Женская баскетбольная команда «Металлург» победами завершила домашнюю серию матчей

Девушки из Магнитогорска дважды выиграли у дубля новосибирского «Динамо» — 76:62 и 84:50

Баскетболистки магнитогорского «Металлурга» одержали две «дежурные» домашние победы в Высшей лиге. На родном паркете южноуральская команда оказалась сильнее дубля новосибирского «Динамо» — 76:62 и 84:50. Подопечные Максима Синельникова благодаря этим двум победам поднялись на второе место в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый матч с сибирячками стал для девушек из Магнитогорска легкой прогулкой. Уже в первом периоде они создали себе комфортный задел в счете — 24:12. Упрочили они преимущество и после второй четверти, как итог — 45:29 к экватору поединка.

Однако затем по непонятным причинам баскетболистки «Металлурга» ослабили хватку, позволив соперницам слишком многое в атаке. Сибирячки стали сокращать разрыв в счете. И кто знает, чем бы все могло закончиться, если бы не оперативное вмешательство тренерского штаба магнитогорской команды. Максим Синельников провел ротацию в составе, выпустил на площадку других игроков. Те не подвели, сохранив победный счет — 76:62.

«Попросил девочек включиться с первых минут. И они меня услышали, но только до перерыва. А потом они, видимо, решили, что игра сделана. В итоге мы проиграли третью и четвертую четверти и сделали 13 потерь. Это очень плохо. Мы победили, но так играть нельзя», — сетовал после игры наставник ЖБК «Металлург» Максим Синельников.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины.

24 октября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо-2» (Новосибирск) — 76:62 (24:12, 21:17, 16:17, 15:16).

«Металлург»: Васильева (19), Адащик (16), Дорофеева (10), Мордвинцева (8), Фролова (6), Андрюшкина (6), Аникина (5), Межова (3), Стефановская (3), Отставнова, Иконникова.

«Динамо-2»: Баженова (13), Подкорытова (12), Белова (10), Гречанникова (9), Миц (7), Квашнина (6), Выгонная (2), Щелканова (2), Черноярова (1), Лесовая, Картышева.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Ксения Васильева («Металлург»)

Второй раз подряд набирает 19 очков за матч. Она уже не просто адаптировалась в новом коллективе, она ведет партнеров по команде за собой.

Мария Адащик («Металлург»)

Так же как и предыдущая спортсменка, была на площадке одной из самых активных. К 16 очкам добавила 7 подборов и 5 перехватов. Чуть поднажать — и будет трипл-дабл. Думается, он не за горами.

Мария Баженова («Енисей-2»)

Выделим ее в составе сибирячек. Нам показалось, что она старалась больше других.

Во втором поединке баскетболистки «Металлурга» уже не позволяли себе вольностей. Они выиграли во всех четырех периодах, в каждом из которых только увеличивали разрыв в счете. Отметим, что пропускала матч один из лидеров магнитогорского коллектива Мария Адащик.

В ее отсутствие здорово проявили себя Дарья Аникина и Виктория Дорофеева, набравшие более 20 очков. В концовке матча тренеры «Металлурга» дали возможность поиграть и совсем еще юным Виктории Иконниковой и Дарье Отставновой. Как результат отличной командной игры — хозяйки записали на свой счет очередную победу — 84:50.

«Сегодня я довольна собой, но все равно есть над чем работать. Впереди нас ждет неделя тренировок. Ближайшие игры на выезде: надо готовиться и не смотреть, как мы провели прошлые матчи. Главное — всегда быть уверенным и готовиться к каждой игре», — рассказала пресс-службе клуба Дарья Аникина.

25 октября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо-2» (Новосибирск) — 84:50 (19:9, 20:13, 25:17, 20:11).

«Металлург»: Аникина (21), Дорофеева (20), Мордвинцева (11), Васильева (9), Фролова (7), Андрюшкина (6), Иконникова (5), Межова (3), Отставнова (2), Стефановская.

«Динамо-2»: Баженова (13), Подкорытова (8), Лесовая (7), Белова (6), Миц (6), Картышева (5), Щелканова (3), Гречанникова (2), Выгонная, Квашнина, Черноярова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Дарья Аникина («Металлург»)

Наконец-то проявила свои снайперские качества, в отсутствие Марии Адащик взяла на себя роль лидера, стала самым результативным игроком матча — набрала 21 очко.

Виктория Дорофеева («Металлург»)

Провела свой лучший матч за магнитогорскую команду, в ее активе 20 очков, 5 подборов и 6 результативных передач.

Анастасия Мордвинцева («Металлург»)

Сыграла полезно, выйдя на площадку со скамейки запасных.

Следующий матч ЖБК «Металлург» проведет на выезде: 3 и 4 ноября магнитогорские девушки сыграют в Оренбурге с «Надеждой-2».

Фото: пресс-служба ЖБК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).