Волейбольный клуб «Динамо‑Метар» завершил свое выступление в Кубке Победы

Челябинская команда выиграла лишь одну игру из шести на групповом этапе турнира

Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» выбыл из розыгрыша Кубка Победы. Челябинки неудачно выступили на групповом этапе, заняв последнее место. В их активе лишь одна победа в шести матчах. Теперь подопечные Алексея Дешина могут сконцентрироваться на подготовке к старту чемпионата российской Суперлиги, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В Кубке Победы — 2025 принимают участие восемь сильнейших женских команд страны. На первом этапе они были поделены на две группы — по четыре клуба в каждой. Для выхода в «Финал четырех» нужно было занимать одно из первых двух мест в группе.

Это была сложная для челябинской команды задача, если учесть, какие соперники ей достались на групповом этапе. Что ее выполнить непросто — стало ясно уже после первого тура, прошедшего в Казани. Подопечные Алексея Дешина уступили «Динамо — Ак Барсу» и «Заречью-Одинцово», но вырвали победу у «Уралочки-НТМК».

Увы, во втором туре «Динамо-Метар» и вовсе потерпел три поражения в трех матчах. Самое любопытное, что во всех шести играх с участием челябинской команды поединки заканчивались со счетом 3:1.

Волейбол. Кубок Победы среди женских команд. Группа Б. Результаты матчей с участием команды «Динамо-Метар»:

1-й тур, Казань. 26—28 августа:

«Динамо-Метар» — «Динамо — Ак Барс» — 1:3.

«Динамо-Метар» — «Заречье-Одинцово» — 1:3.

«Динамо-Метар» — «Уралочка-НТМК» — 3:1.

2-й тур, Одинцово. 12—14 сентября:

«Динамо-Метар» — «Динамо — Ак Барс» — 1:3.

«Динамо-Метар» — «Заречье-Одинцово» — 1:3.

«Динамо-Метар» — «Уралочка-НТМК» — 1:3.

Таким образом, челябинский клуб завершил свое выступление в Кубке Победы. В «Финале четырех» сыграют «Динамо — Ак Барс» (Казань), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Динамо» (Москва) и «Ленинградка» (Санкт-Петербург). Турнир пройдет в Одинцово 27—28 сентября.

Теперь «Динамо-Метар» будет готовиться к старту чемпионата России. В Суперлиге первый матч наша команда проведет 5 октября, ее соперником в гостевом поединке станет клуб «Заречье-Одинцово». На домашней площадке челябинки сыграют первый матч 12 октября с саратовским «Протоном».