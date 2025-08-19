Волейбольный клуб «Динамо‑Метар»: состав новый, задачи те же

Челябинская команда обновилась наполовину — прибавила в росте, обрела стальной характер и американский акцент

Челябинские волейболистки из команды «Динамо-Метар» вступили в финальную фазу подготовки к старту нового сезона в женской Суперлиге. Обновленный коллектив обновился более чем наполовину. Анастасия Стальная радовалась возвращению в Челябинск, Ольга Форналева рассказала, что к старту сезона «обрастет» дредами, а Анастасия Кудряшова в общении с журналистами смеялась над собой из-за того, что забывала слова. Об этом и многом другом — в репортаже нашего корреспондента.

К новому сезону ВК «Динамо-Метар» сейчас готовится в боевом составе. Все девушки в строю, травмированных нет. На тренировочной базе под руководством Алексея Дешина занимались 14 спортсменок.

Из них лишь шесть защищали цвета челябинского клуба в прошлом сезоне. Остальные — новички и перспективные воспитанницы спортшколы «Юность-Метар». Кстати, обо всех изменениях в составе мы рассказали в отдельном материале, советуем прочитать по ссылке.

«Да, команда у нас серьезно обновилась, процентов на шестьдесят. Работаем по намеченному плану. Входим в новый сезон с надеждой. Задачи остались прежними — хотим побороться за медали, но первоочередная цель — попасть в плей-офф. В последние три сезона нам удавалось ее выполнять. Отмечу, что команда у нас прибавила в росте. Будем это учитывать при формировании стиля игры в предстоящем сезоне», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» главный тренер ВК «Динамо-Метар» Алексей Дешин.

Для специалиста это будет второй сезон в качестве наставника команды. Тренер признался, что в прошлом году был небольшой мандраж. Одно дело — работать в тренерском штабе, и совсем другое — возглавлять его. В этот раз у Алексея Дешина также есть легкое волнение. Но оно пройдет ближе к старту чемпионата. Ему есть на кого положиться: в команде остались игроки, на которых можно рассчитывать.

«Нам удалось сохранить линию приема и защиты. Рад, что остались в клубе Тамара Зайцева и Ольга Форналева, есть еще опытная Ольга Яргычова. Я очень на них рассчитываю», — добавил Алексей Дешин.

Впрочем, опасения все-таки есть, но не у тренера, а у автора строк. Дело в том, что на позиции либеро и связующего игрока альтернативы Зайцевой и Форналевой, по сути, нет. Из «дубля» к основной команде были привлечены Анастасия Архипова и Ольга Зворыгина. У них нет серьезного опыта игры на взрослом уровне. Тем более что речь идет о Суперлиге, где уровень соперников на порядок выше. Этими мыслями я поделился с Алексеем Дешиным.

«Знаете, но должны же молодые девушки прогрессировать и расти в мастерстве! Но как они будут это делать, не получая игровой практики? Им нужно тянуться за лидерами, создавать конкуренцию. Мы будем давать нашим перспективным спортсменкам шанс, надеюсь, они им воспользуются», — успокоил автора строк специалист.

Аналогичного мнения придерживается и Ольга Форналева. Она понимает, что в предстоящем сезоне на нее выпадет серьезная нагрузка. Но не боится этого. Кроме того, общеизвестный факт: в командных видах спорта велика роль доверия. И когда оно есть, волейболистки платят взаимностью, полностью раскрывая свой потенциал.

«Я бы назвала эту ситуацию иначе: на меня выпала еще большая ответственность. И это мобилизует, заставляет с удвоенной энергией работать на тренировках. Ну и постараюсь по возможности передать свой опыт, поделиться своими секретами со своей коллегой по амплуа», — рассказала Ольга Форналева.

Кстати, к старту Суперлиги спортсменка не изменит себе и вновь «обрастет» дредами. Они стали своего рода ее отличительным знаком, некой «фишкой». Но связующая челябинского клуба по секрету сказала, что может приготовить болельщикам сюрприз и в какой-то момент перекрасить волосы в… розовый цвет.

Не знаю, как вам, а мне интересно было бы посмотреть на Ольгу Форналеву в таком образе. И если она вдруг откажется от своей идеи, то болельщикам «Динамо-Метар» нужно помочь ей решиться на такой шаг. Скажем, есть тут художники, которые смогут нарисовать плакат с изображением спортсменки с розовыми волосами? Вот вам готовая идея, как поддержать одну из наших волейболисток по ходу сезона!

Наверняка ждет теплого приема от болельщиков и Анастасия Стальная. Она хоть и не является воспитанницей клуба, но «своя в доску». Девушка из Песчанокопского уже выступала за нашу команду, и именно здесь состоялся ее дебют на взрослом уровне. «Динамо-Метар» помог ей раскрыться, стать затем чемпионкой России.

«Я об этом никогда не забывала. И честно: очень признательна челябинскому клубу за то, что когда-то поверил в меня, дал шанс проявить себя. Поэтому рада вернуться сюда. Приложу максимум усилий для того, чтобы помочь команде побороться за медали Суперлиги», — рассказала Анастасия Стальная.

Откроем небольшой секрет: спортсменка дала эксклюзивное интервью корреспонденту ИА «Первое областное». Завтра мы его опубликуем, не пропустите!

А вот еще одному новобранцу «Динамо-Метар», Анастасии Кудряшовой, в Челябинске все в новинку. Она больше восьми лет не выступала в российской Суперлиге, пробовала свои силы в студенческих лигах США, а последние два сезона провела в Казахстане.

Говорит, что скучала по России. Поэтому и приняла решение вернуться сюда. В общении со СМИ она держалась молодцом, но разговаривала с легким американским акцентом и делала паузы, прежде чем дать ответ на какой-либо вопрос.

«Это я переволновалась просто! А когда такое происходит, то иногда забываю как русские, так и американские слова — в голове такая путаница происходит. Но все будет ок, не переживайте. Через пару месяцев я с легкостью дам большое и обстоятельное интервью. Но главное ведь не это, правда? Важнее не слова говорить, а помогать команде на площадке», — резюмировала Анастасия Кудряшова.

Увидеть в деле обновленный «Динамо-Метар» можно будет уже совсем скоро. Уже 26 августа челябинская команда откроет сезон в Казани, где состоится Кубок Победы. В первом туре группового этапа нашими соперниками станут «Динамо — Ак Барс» (Казань), «Заречье-Одинцово» (Московская область) и «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург). Ну а там уже и до старта чемпионата Суперлиги рукой подать. В первом матче «Динамо-Метар» сыграет 5 октября с «Заречьем-Одинцово».