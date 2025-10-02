В волейбольном клубе «Динамо‑Метар» назвали главных соперников в Суперлиге

В сезоне‑2025/26 конкурентами челябинок будут… 13 команд

«На одной ноге мы никого не обыграем», — заявил на предсезонной пресс-конференции гендиректор волейбольного клуба «Динамо-Метар» Виталий Носов. Он полагает, что команду ждет непростой сезон, в котором главными соперниками челябинок будут… абсолютно все клубы Суперлиги. Главный тренер ВК «Динамо-Метар» Алексей Дешин согласился с тем, что борьба за место в плей-офф обещает быть как никогда серьезной, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На пресс-конференции Виталий Носов отметил, что в летнем межсезонье состав челябинского клуба «Динамо-Метар» обновился более чем наполовину. Команду пополнили восемь новых игроков. Но основу составляют местные воспитанницы. Привлечены к тренировкам за главную команду молодые девушки из «дубля» — Ольга Зворыгина и Анастасия Архипова. И это ключевой элемент стратегии развития собственных игроков.

Гендиректор также отметил сложность рынка женского волейбола и трудности с долгосрочными контрактами, но подчеркнул курс на развитие своих кадров и формирование «ядра» состава на будущее. По его словам, атмосфера в команде — рабочая и честолюбивая: «Мы здесь не для того, чтобы дружить, а чтобы побеждать».

«Каждый игрок, который к нам пришел, я уверяю вас, абсолютно точно после сезона станет лучше. А вот будет ли лучше игра нашей команды — это уже зависит от всех нас: руководства, тренерского штаба, игроков. Могу сказать, что атмосфера в коллективе отличная, все горят желанием проявить себя и показать максимальный результат», — добавил Виталий Носов.

Главный тренер челябинской команды Алексей Дешин рассказал, что сбор команды прошел в июле. Команда выполнила объем ОФП, затем перешла к тренировкам с мячами в Челябинске. Погода позволила провести все планы без сбоев. Товарищеские матчи и Кубок Победы стали для волейболисток хорошей проверкой.

«Команда у нас подобралась ровная и боевая, все девчонки быстро влились в коллектив. Теперь каждой из них нужно проявлять себя и бороться за место в составе», — отметил специалист.

В предстоящем сезоне «Динамо-Метар» планирует бороться за победу в каждом матче. Впрочем, такие цели ставит перед собой любая команда. Тем более что состав участников в Суперлиге заметно подравнялся.

«Все команды усилились. На одной ноге мы не обыграем никого — за каждый мяч придется биться. Нашими конкурентами станут все 13 клубов. Среди лидеров — команды первой четверки Кубка Победы, плюс „Локомотив“ из Калининграда», — добавил Виталий Носов.

Штаб клуба также поблагодарил болельщиков за активную поддержку команды и пригласил на игры: «Ваша энергия дает нам силы. Приходите с барабанами и кричалками — будем побеждать вместе!».

Напомним, что первый матч сезона в Суперлиге «Динамо-Метар» проведет уже 5 октября. В этот день наша команда сыграет в гостях с подмосковным клубом «Заречье-Одинцово», а 12 октября примет на домашнем паркете саратовский «Протон».