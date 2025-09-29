Волейбольный клуб «Динамо-Метар» представил обновленную версию талисмана команды

Рысь Мотя сменил окрас, стал агрессивней и «прирос» мышцами

Челябинский женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» презентовал состав команды на сезон-2025/2026. На встрече с болельщиками спортсменки прокатились на колесе обозрения, провели фото- и автограф-сессию, а руководство показало проморолик команды и представило обновленную версию талисмана клуба. Рысь Мотя стал более фактурным, сменил окрас и выглядит агрессивнее, рассказывает корреспондент ИА «Первое областное».

Штаб ЖВК «Динамо-Метар» ежегодно собирает болельщиков и спортсменок перед стартом нового сезона. Но впервые такое мероприятие прошло за пределами игровой площадки. Презентация команды состоялась в одном из ТРК города, в мягких креслах кинотеатра.

Анонсируя презентацию, клуб обещал много сюрпризов. В результате «Динамо-Метару» действительно удалось всех удивить. Встреча началась со знакомства с обновленной версии маскота клуба «дружелюбным рысем — Мотей». Новый и старый Моти совместно с группой поддержки энергичным танцем дали мощный заряд старту мероприятия.

В формате кинопросмотра прошло представление состава команды. Выход на сцену действующих лиц состава, начиная с массажиста, заканчивая главным тренером команды, сопровождался бурными овациями зала, это действие продолжилось символическим вручением игровых маек новичкам.

«Челябинск — очень спортивный город. У нас любят многие виды спорта, особенно командные! И, безусловно, среди самых любимых — женский волейбол. Я сам регулярно бываю на матчах. И вижу, какая большая армия поклонников поддерживает наших девушек. Волейбольный клуб „Динамо-Метар“ по праву можно считать одной из визитных карточек Южного Урала. И сегодня команда „Динамо-Метар“ вновь готова вписать в свою историю новые победные страницы!» — отправил видеообращение участникам мероприятия губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Официальная часть завершилась премьерным показом на большом экране атмосферного промо сезона‑2025/26. Главной составляющей этого мероприятия для болельщиков стала возможность знакомства и личного общения с каждым игроком и тренерским штабом команды. Во время автограф-сессии и совместного катания на колесе обозрения можно было поговорить по душам, задать вопрос и, конечно, сделать классное фото.

Чемпионат России по волейболу среди женских команд в Суперлиге стартует уже 5 октября. В этот день наша команда проведет гостевой поединок с подмосковным «Заречьем-Одинцово». Первый домашний матч «Динамо-Метар» сыграет 12 октября с саратовским «Протоном».