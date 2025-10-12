Волейбольный клуб «Динамо-Метар» в драматичном матче вырвал победу у «Протона»

Челябинская команда успешно провела первую домашнюю игру сезона в Суперлиге

Первый домашний матч сезона успешно провела челябинская волейбольная команда «Динамо-Метар». На своей площадке она в адреналиновом поединке вырвала победу у саратовского «Протона» в Суперлиге — 3:2. Наши девушки вели в счете по сетам 2-0, но дали соперницам шанс, а затем и забрали его, выиграв на тай-брейке, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Обе команды свои стартовые матчи в сезоне-2025/2026 проиграли со счетом 1:3. «Динамо-Метар» уступил на выезде клубу «Заречье-Одинцово», а «Протон» дома — казанскому «Динамо-Ак Барсу». Да, очки нужны были обеим командам, но нашей все-таки больше: челябинский клуб проводил первый домашний матч сезона и важно было начать его с победы.

Начали матч «Динамо-Метар» здорово! Ничто не предвещало беды. Челябинки уверенно действовали в первых двух сетах. Особенно понравилась их игра на блоке, вариативно руководила партнерами по команде связующая Ольга Форналева. Кроме того, хозяйки площадки хорошо играли в защите, пару раз потащили «мертвые» мячи.

В том, что наша команда была значительно лучше соперника, говорят и цифры на табло — 25:16 и 25:19! Казалось бы, что еще может изменить ход матча? Но это женский волейбол — непредсказуемый вид спорта, тем более, если в него играют девушки.

Сложно сказать, что стало причиной перемен в игре: то ли челябинки расслабились и сбавили обороты, то ли соперник, прижатый к стенке, нашел в себе силы для сопротивления. Вероятно, оба эти фактора сыграли не в нашу пользу. Поражение в третьем сете 21:25, затем в четвертом 20:25...

Все должен был решить тай-брейк. Он стал украшением всего матча. Гости лучше его начали, повели 2:0, но затем челябинки провели несколько хороших розыгрышей. 6:3 — и главный тренер гостей Юрий Маричев вынужден был брать тайм-аут. При счете 10:9 красивейший удар получился у диагональной Ангелины Дементьевой.

Приятно удивила и совсем еще юная Анастасия Архипова. Ей удалась хорошая подача, с которой соперницы справились не лучшим образом. И это в критический момент матча, при счете 12:11. Анастасия Стальная завершила удачно нашу атаку, дальше уже важно было не совершить своих ошибок. Челябинки сыграли предельно аккуратно, 15:13 в сете и 3-2 общий счет — есть первая победа в Суперлиге сезона-2025/2026!

Волейбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Женщины. 2-й тур.

12 октября. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Протон» (Саратов) — 3:2 (25:16, 25:19, 21:25, 20:25, 15:13).

Следующий матч челябинский волейбольный клуб проведет на выезде с дебютантом Суперлиги — 19 октября «Динамо-Метар» сыграет в Санкт-Петербурге" с «Корабелкой».

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Метар» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).