Волейбольный клуб «Динамо-Метар» провалил матч с «Тулицей» в Суперлиге

Челябинская команда уступила на выезде со счетом 1:3

Неприятное поражение в чемпионате Суперлиги потерпели волейболистки клуба «Динамо-Метар». Челябинская команда на выезде уступила «Тулице» со счетом 1:3. Подопечные Алексея Дешина хорошо начали матч и даже выиграли первый сет, а затем последовал необъяснимый провал, в котором челябинки по всем статьям проиграли три следующих партии, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Волейбольная команда «Тулица» перед матчем с челябинцами хоть и занимала предпоследнюю строчку в турнирной таблице, но недооценивать ее было нельзя. Она единственную победу (из четырех матчей) одержала в гостях над столичным «Динамо», а это уже говорит о большом потенциале клуба из Тулы.

Логично было предположить, что на своей площадке «Тулица» даст бой южноуральской команде. Так, в общем-то, и вышло. Хотя в первой партии челябинки показали отличную игру, не дав соперницам и шанса зацепиться за победу — 25:18.

А вот во второй партии тульчанки показали за счет чего побеждали столичный клуб на его же территории. Надежная игра на блоке, крепкая и хорошая защита, быстрые атаки и широкий арсенал вариативности в нападении. Отметим, что в их составе здорово действовали экс-игроки «Динамо-Метара» — Александра Мамедова и Екатерина Полякова. Первая «лютовала» в атаке, вторая переигрывала оппоненток на блоке. 25:16 — более чем уверенная победа хозяек площадки во втором сете.

10:3, 15:6, 23:9 — так развивались события в третьей партии. Хозяйки площадки уверенно вели в счете, не давая соперницам и шанса на спасение. В рядах тульчанок руководила процессом капитан команды Екатерина Сокольчик. Она поймала свою игру, раз за разом ставя в тупик оборону челябинок. 25:12 — это уже был разгром, надо было как-то спасать ситуацию в четвертом сете.

Но как это сделать, если соперник поймал кураж? Остановить такую команду, у которой получается на площадке практически все — крайне сложно. Челябинки вроде нащупали свою игру, попробовали переломить ситуацию. И им почти это удалось, сократив разрыв в счете в четвертом сете до 4 мячей.

Увы, это был сиюминутный всплеск активности. Хозяйки площадки в нужный момент добавили. 25:16 в четвертом сете и 3-1 общий счет — более чем уверенная победа «Тулицы».

Волейбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Женщины. 5-й тур.

28 октября. «Тулица» (Тула) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (18:25, 25:16, 25:12, 25:16).

Впереди у «Динамо-Метар» матч с приставкой «супер» — 1 ноября наша команда принимает в Челябинске столичное «Динамо».

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Метар» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).