Волейбольный клуб «Динамо-Метар» с поражения стартовал в Суперлиге

Челябинская команда в гостях уступила «Заречью-Одинцово» со счетом 1:3

Челябинская женская команда «Динамо-Метар» стартовала в новом сезоне волейбольной Суперлиги с поражения. В первом матче южноуральские спортсменки уступили в гостях подмосковному «Заречью-Одинцово» со счетом 1:3. Подопечные Алексея Дешина дали бой одному из фаворитов чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В летнее межсезонье подмосковный клуб значительно укрепил свой состав. Поэтому от «Заречья-Одинцово» в Суперлиге ждут хорошего результата. Не случайно многие эксперты называют команду одним из фаворитов чемпионата. Челябинкам же предстояло проверить силу коллектива в гостях, на его же площадке.

В целом игра наших девчат порадовала. Несмотря на поражение, они проявили себя, показали высокий уровень мастерства. В первых двух сетах хозяйки площадки победили с минимальным перевесом в счете — 25:23. Повернись удача лицом к челябинкам, можно было побеждать в каждом из сетов. В третьем удалось это сделать, причем вполне уверенно — 25:21.

Однако на большее наших девчат не хватило. Четвертую партию челябинки провалили, сыграв явно ниже своих возможностей. 25:13 в сете и 3-1 общий счет.

Волейбол. Сезон-2025/2026. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 1-й тур

5 октября. «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (25:23, 25:23, 21:25, 25:13).

Теперь волейболистки клуба «Динамо-Метар» будут готовиться к домашнему поединку — 12 октября в Челябинск пожалует саратовский «Протон».

Фото: пресс-служба ВК «Заречье-Одинцово» (Московская область)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)