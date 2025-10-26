Челябинские волейболистки выиграли «динамовское» дерби у команды из Краснодара

Клуб «Динамо-Метар» победил соперниц в Суперлиге со счетом 3:1

Женская волейбольная команда «Динамо-Метар» из Челябинска одержала домашнюю победу в Суперлиге над одноклубницами из Краснодара. В составе южноуральской команды самой результативной стала Ангелина Дементьева, набравшая 21 очко. В стартовавшем сезоне она показывает классную игру и претендует на то, чтобы быть лидером челябинского клуба, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Динамовки» из Челябинска и Краснодара подошли к очном поединку с одинаковыми показателями — при одной победе и двух поражениях. В первом сете значительно лучше действовали хозяйки площадки. Здорово вошла в игру молодая Ольга Зворыгина, она помогла челябинкам повести в счете (10:5). Главный тренер южанок Алексей Бабешин попробовал освежить игру своей команды с помощью замен. Не помогло: 25-17 — более чем уверенная победа челябинок в первой партии.

Зато во втором сете гости навязали борьбу соперницам. 8:8, 16:16, 21:21 — очевидно, что исход здесь будет решаться в концовке. Так и вышло, игра пошла до ошибки. Волейболистки краснодарского «Динамо» собраннее сыграли в ответственный момент и вырвали победу у соперниц — 26:24.

Начало третьего сета стало продолжением второго: игра на равных, накал страстей — словом, все то, за что мы так любим волейбол (8:7). Просели хозяйки на подаче Ярославы Симоненко, пошли невынужденные ошибки, которые могли стоить им очень дорого, но им все же удалось вернуться в игру и забрать себе в копилку еще одну партию — 25:22.

Начальный отрезок четвертого сета стал самым напряженным. Вышли вперед хозяйки площадки не без помощи ошибок соперника, очень важный эйс подала Анастасия Кудряшова, что позволило увереннее себя чувствовать в концовке — 23:20. И, не дав сопернику возможность исправиться, блок Ангелины Дементьевой завершил партию и матч в пользу челябинской команды — 25:20.

«Очень важная и нужная победа. Мы, конечно же, готовились к игре, и у нас были некоторые проблемы с составом. Но, в целом, у нас на площадке был боеспособный коллектив, который хотел в любом состоянии, в каждом розыгрыше бороться до конца. Очень важно, что первый сет мы взяли. Нам стало легче, поверили в себя», — отметил после матча в интервью клубной пресс-службе главный тренер ВК «Динамо-Метар» Алексей Дешин.

Волейбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Женщины. 4-й тур.

25 октября. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Краснодар) — 3:1 (25:17, 24:26, 25:22, 25:20).

В следующем туре челябинки сыграют в гостях с «Тулицей». Игра состоится 28 октября, а уже 1 ноября «Динамо-Метар» принимает на своей площадке столичное «Динамо».

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Метар» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).