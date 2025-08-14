Волейбольный клуб «Динамо-Метар» стартует в новом сезоне с Кубка Победы

Определились соперники челябинской команды на групповом этапе турнира

Челябинская женская волейбольная команда «Динамо-Метар» начнет новый сезон 26 августа. Как и ранее, наши девушки примут участие в розыгрыше Кубка Победы. Сегодня, 14 августа, Российская федерация волейбола объявила состав участников и дату проведения турнира, сообщает пресс-служба ЖВК «Динамо-Метар».

В Кубке Победы — 2025 примут участие восемь женских команд. Они разбиты на две подгруппы по четыре клуба в каждой. «Динамо-Метар» на первом этапе проведет три матча, его соперниками станут «Динамо — Ак Барс» (Казань), «Заречье — Одинцово» (Московская область) и «Уралочка — НТМК» (Екатеринбург). Игры пройдут в Казани с 26 по 28 августа. Второй тур состоится с 12 по 14 сентября в Одинцово. По итогам двухкругового турнира две лучшие команды отправятся в следующий раунд турнира.

Отметим, что определился и состав участников российской Суперлиги сезона-2025/2026. В ней выступят 14 команд. По сравнению с прошлым сезоном произошло одно изменение — вместо клуба «Атом-Курск» в турнире выступит «Корабелка» из Санкт-Петербурга. Чемпионат стартует 4 октября, а «Динамо-Метар» свой первый поединок проведет на следующий день в гостях с подмосковным «Заречьем — Одинцово».

Напомним, что в сезоне-2025/2026 ЖВК «Динамо-Метар» вышел в плей-офф, но выбыл в первом раунде. Наша команда поделила 5—8-е места по итогам чемпионата.