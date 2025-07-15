В челябинском СК «Метар-Спорт» обновят паркет и систему освещения

Модернизируют спорткомплекс по поручению главы города Алексея Лошкина

Один из самых востребованных челябинских спорткомплексов значительно обновится после модернизации. В СК «Метар-Спорт» уже установили современное светодиодное освещение, а сейчас проводят ремонт напольного покрытия — «срезают» слой паркета, шлифуют его, после чего покроют лаком и нанесут новую разметку. Процесс работ запечатлел корреспондент ИА «Первое областное».

В рамках модернизации, проводимой при поддержке главы города Челябинска, реализуется комплексная программа, включающая замену устаревшего освещения и капитальный ремонт паркетного покрытия. Эти работы не только улучшат условия для спортсменов, но и принесут значительную экономию бюджетных средств, направляемых на коммунальные услуги.

Главным изменением стало полное обновление системы освещения. Устаревшие ртутные лампы, представляющие собой энергозатратный и небезопасный пережиток прошлого, были демонтированы. На смену им пришли 60 современных светодиодных светильников, обеспечивающих принципиально новый уровень освещения спортивного зала.

Преимущества новой системы освещения очевидны. Во-первых, светодиоды обеспечивают более яркое и равномерное освещение спортивного зала. А во-вторых, потребление электроэнергии снижено вдвое — с 60 до 30 кВт. Это и позволяет существенно экономить муниципальные средства, выделяемые на ЖКХ. Кроме того, светодиодное освещение качественнее и стабильнее ртутного.

«Ртутные лампы требовали длительного времени на нагрев. Это создавало проблемы при аварийном отключении электричества во время соревнований. Светодиоды включаются мгновенно и обеспечивают стабильный световой поток. Более того, на соревнованиях мы можем „поиграть“ светом, регулируя его яркость на участках спортзала под требования различных видов спорта. Скажем, в волейболе рекомендуют снижать яркость в центральной части площадки», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» директор спорткомплекса «Метар-Спорт» Павел Федулов.

Помимо освещения, проводится в спорткомплексе и ремонт паркетного пола. Он прослужил около 20 лет и нуждался в обновлении. При этом не идет речь о замене покрытия, а о его обновлении. Что это значит? Верхнюю часть паркета «срезают», затем шлифуют и покрывают лаком, на конечном этапе наносят новую разметку. В результате пол приобретет совершенно новый вид и обеспечит комфортные условия для занятий спортом.

«У спорткомплекса высокая загруженность: здесь тренируются ученики местной спортшколы, регулярно проводится множество спортивных мероприятий, играют домашние матчи чемпионатов страны профессиональные команды по волейболу, баскетболу и футзалу. Поэтому нам важно быстро и качественно провести ремонтные работы, чтобы минимизировать неудобства для спортсменов», — говорит начальник управления по ФКиС администрации Челябинска Александр Ильиных.

Модернизация комплекса проходит при поддержке главы города Челябинска Алексея Лошкина. Завершить ремонт планируется до конца июля — начала августа.