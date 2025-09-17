Болельщиков клуба «Динамо-Метар» прокатят на колесе обозрения в Челябинске

Руководство волейбольной команды готовит необычный подарок фанатам

Для челябинских фанатов волейбола готовят приятный сюрприз. «Динамо-Метар» намерен эффектно представить обновленный состав перед стартом сезона-2025/26. Болельщиков ждут общение со спортсменками, автограф-сессия и селфи в одном из городских ТРК, а затем — совместная поездка на колесе обозрения.

Волейболистки клуба «Динамо-Метар» вернулись домой после участия в турнире «Кубок Победы», завершившемся накануне в Московской области. Уже 5 октября им предстоит стартовать в новом сезоне чемпионата Суперлиги. А пока спортсменок ждут усиленные тренировки и участие в социальных мероприятиях клуба.

Так, 28 сентября состоится презентация ВК «Динамо-Метар» — болельщики познакомятся с новобранцами команды, в неформальной обстановке пообщаются с волейболистками и сфотографируются на память. Мероприятие пройдет в атриуме кинохолла КРК «Мегаполис». По его окончании все желающие смогут прокатиться со спортсменами на колесе обозрения.

«Мы приглашаем на наше мероприятие всех, но просим пройти предварительную процедуру регистрации. Это нужно для того, чтобы презентация клуба прошла успешно и все его участники получили максимум положительных эмоций. Поэтому количество мест ограничено. Советуем болельщикам поспешить», — сообщили в пресс-службе ВК «Динамо-Метар».

Напомним, что челябинская женская волейбольная команда является одной из сильнейших в российской Суперлиге. Мы рассказывали, какие цели и задачи стоят перед клубом в сезоне-2025/2026, посетив открытую тренировку ВК «Динамо-Метар».