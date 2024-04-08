Волейбольные клубы «Динамо» и «Магнитка» финишировали в десятке лучших в Высшей лиге

И это провал для команд из Челябинска и Магнитогорска в сезоне‑2023/2024

Завершили свое выступление в Высшей лиге чемпионата России сезона‑2023/2024 волейбольные клубы из Челябинска и Магнитогорска. Оба коллектива выступили неудачно, провалив предварительный этап регулярного чемпионата. Но, не пробившись в финальный турнир, вынуждены были сражаться в утешительном раунде за 9—14-е места. Оба финишировали в нем на 9—10-х местах, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Оба южноуральских коллектива ставили перед собой задачу по итогам предварительного этапа в Высшей лиге финишировать в четверке сильнейших в дивизионе «Восток». Именно они на втором этапе имели право выступить в финальном турнире за 1—6-е места. Но оба не справились с поставленной целью. Особенно болезненным случилось падение для челябинского «Динамо», которое еще два сезона назад боролось за первое место в Высшей лиге и путевку в Суперлигу.

Волейбол. Чемпионат России. Высшая лига. Мужчины.

Турнир за 9—14-е места:

5—6 апреля. «Волжанин» (Кострома) — «Магнитка» (Магнитогорск) — 1:3 и 3:0.

6—7 апреля. «Автомобилист» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Челябинск) — 2:3 и 3:1.

В утешительном турнире за 9—14-е места команды из Магнитогорска и Челябинска выглядели убедительней. Они его провели значительно лучше, финишировав на 1—2-й позициях. При этом «Магнитка» впервые за долгие годы обошла «Динамо» в итоговой табели о рангах волейбольного сезона.

Итоговое положение команд в турнире за 9—12-е места.

9. «Магнитка» (Магнитогорск) — 27 очков.

10. «Динамо» (Челябинск) — 23 очка.

11. «Тархан» (Стерлитамак) — 22 очка.

12. «Автомобилист» (Санкт-Петербург) — 15 очков.

13. «Волжанин» (Кострома) — 14 очков.

14. «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск) — 7 очков.