В Кыштыме запустят речной трамвайчик уже в мае

Сейчас его готовят к спуску на воду

В Кыштыме в парке имени Пушкина готовятся к запуску речного трамвайчика «Турист». Курсировать по своему маршруту он начнет уже в мае, а пока судно готовят к спуску на воду, сообщает глава Кыштымского округа Алексей Заикин.

Парк Пушкина благоустроили пять лет назад, с тех пор он пользуется большей популярностью. В нем есть и колесо обозрения, и лодочная станция — причал «Река» и прокат катамаранов.

В ближайшие две недели «Турист» выйдет на воду в тестовом режиме. Стоимость билетов утвердят позже.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о тайнах кыштымского Белого дома.