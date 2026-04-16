«Хорошие новости» запускают спецпроект о единстве народов России

В мобильном приложении можно будет узнать о культуре и традициях более 190 народов страны

Общественная палата РФ совместно с приложением «Хорошие новости» запускает спецпроект, приуроченный к Году единства народов России. Инициатива направлена на популяризацию общих ценностей, исторического наследия и современной жизни страны, сообщает hornews.com.

В приложении появится новый раздел — «Народы России». Выбрав его в профиле, пользователи смогут смотреть и делиться новостями о жизни народов, их вкладе в развитие страны, а также о событиях, которые проходят в рамках Года единства. Самых активных участников ждут викторины, опросы, онлайн- и офлайн-задания, посвященные истории, культуре и повседневной жизни народов России. Задания разработают совместно с Домом народов России и Ассамблеей народов России.

Отдельное направление — проект «Инфощит», где пользователи смогут разбирать распространенные заблуждения о народах России, учиться работать с информацией и выявлять недостоверные факты.

«Россия — это страна с уникальным культурным и этническим разнообразием: в ней проживают более 190 народов. Сегодня особенно важно создавать современные форматы, которые позволяют не просто сохранять это наследие, но и делать его частью живого общественного диалога», — отметил председатель Комиссии ОП РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин.

Пользователи смогут не только знакомиться с новостями, но и создавать свой контент, делиться личными историями, отражающими общие ценности и единство жителей страны. В приложении уже зарегистрированы более 73,5 тысячи пользователей из всех 89 регионов. Одни из самых активных — жители Башкортостана, Дагестана и Коми.

«Наш совместный спецпроект даёт возможность узнать много нового об окружающих и рассказать о себе, своей культуре и традициях. Это доступная и интересная возможность быть участником укрепления нашего единства», — подчеркнул руководитель проектного офиса приложения «Хорошие новости» Всеволод Селин.

За активность пользователи смогут обменивать баллы на призы от партнёров в интернет-магазине «Хороший маркет», а также получать развивающие поощрения.

«Поддержка инициатив, направленных на укрепление межнационального согласия и популяризацию культурного наследия, — важная часть нашей работы. Объединение усилий общественных институтов и цифровых платформ позволяет значительно расширить аудиторию таких проектов и вовлечь в них молодежь», — отмечает генеральный директор Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Александр Даркович.

Инициатива объединяет федеральные и региональные ресурсы, организации-партнеров и активных пользователей вокруг общей идеи — показать Россию как единую страну, объединенную общими ценностями, историей и будущим.