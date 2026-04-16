В Магнитогорске начали тестировать первый электробус

﻿Его появление анонсировал глава региона Алексей Текслер

В Магнитогорске начали тестировать первый электробус «Синара-6253». Он вышел на маршрут, который связывает две сети города, сообщает пресс-служба холдинга «Синара».

Впервые об электробусе заговорили в 2023 году во время эфира в Центре управления регионом. Уже через год они прошли сертификацию.

Это первые электробусы в Челябинской области, курсировать они начнут в Магнитогорске. Такое решение было озвучено ранее губернатором Алексеем Текслером. После электробус представили на выставке «Иннопром-2024».



Первый двухмесячный тест-драйв магнитогорский электробус прошел летом 2025 года. После обкатки в работу транспорта внесли некоторые изменения. В этот раз испытания продлятся до 25 апреля. Проверят все: надежность транспорта и комфорт пассажиров.



Электробус способен проехать до 240 километров без подзарядки. Машина низкопольная, вмещает почти 90 пассажиров и оснащена функциями наклона корпуса на остановках для посадки маломобильных пассажиров. В нем увеличены дверные проемы, каркас кузова выполнен из стали и усилена тормозная система.



Запуск электробуса — это часть масштабной программы обновления города к его столетию в 2029 году. За испытаниями будут наблюдать эксперты «Синары» и «Маггортранса».

Напомним, в Магнитогорске также обновляются и трамваи. Кроме подвижных составов меняют и пути.