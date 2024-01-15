Волейбольный клуб «Динамо» опустился на последнее место в Высшей лиге

Челябинская команда потерпела два поражения от «Локомотива-Изумруда»

Ужасный сезон в Высшей лиге «А» проводят волейболисты челябинского клуба «Динамо». После двух поражений от команды «Локомотив-Изумруд» южноуральцы опустились на последнее место в турнирной таблице. Наша команда потеряла практически все шансы на то, чтобы выйти в финальный этап соревнований, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем сезоне челябинские волейболисты выступают из рук вон плохо. Неудачный старт команды в конференции «Восток» Высшей лиги «А» можно было списать на то, что коллективу нужно сыграться после глобальных изменений в составе. Однако позади уже экватор турнира, а динамовцы продолжают терпеть одно поражение за другим.

Накануне «бело-голубые» провели два домашних поединка с одним из лидеров чемпионата клубом «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга. Увы, в очередной раз наша команда не сумела проявить себя, уступив в обоих поединках в трех сетах. Причем они прошли по схожему сценарию: поражение в равной борьбе в первой партии, провал во второй и снова равная игра в третьем сете.

Волейбол. Чемпионат России. Высшая лига «А». Конференция «Восток»

13 января. «Динамо» (Челябинск) — «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — 0:3 (23:25, 18:25, 22:25).

14 января. «Динамо» (Челябинск) — «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — 0:3 (24:26, 18:25, 25:27).

Отметим, что обменялись победами с ФК «Тюмень» волейболисты клуба «Магнитка». Команда из Магнитогорска занимает третье место в чемпионате, которое дает возможность принять участие в финальном этапе за 1—6-е места в Высшей лиге «А.