Волейбольный клуб «Динамо» сдает позиции в Высшей лиге чемпионата России

Челябинская команда неудачно стартовала в сезоне‑2023/2024

Волейболисты челябинского клуба «Динамо» не могут найти свою игру и терпят одно поражение за другим в Высшей лиге А чемпионата России. Накануне южноуральцы уступили в двух матчах на тай-брейке пермской «Каме» со счетом 2:3 и опустились на 6-ю строчку в Восточной конференции. Рассказываем, почему команда пока не может реализовать свой потенциал.

А ведь еще совсем недавно, в позапрошлом сезоне, челябинское «Динамо» реально претендовало на то, чтобы завоевать путевку в элиту отечественного волейбола. Наша команда пробилась в финал Высшей лиги А, где в равной борьбе уступила «Нове» из Новокуйбышевска. Увы, не сложилось. Хотя впервые в истории клуба челябинский мужской профессиональный волейбольный клуб мог быть представлен в высшем эшелоне чемпионата России.

Лидерами той команды были четыре арендованных в Новосибирске игрока. Увы, срок их аренды закончился: ребята получили в Челябинске нужную практику и вернулись в расположение своего клуба. Руководству ВК «Динамо» пришлось искать новые варианты для усиления состава. И, надо отдать должное, директору клуба Юрию Кучкину удалось найти хорошие решения в ограниченных финансовых условиях. По крайней мере, сезон-2022/2023 наша команда провела достойно.

«Динамовцы» успешно прошли предварительный этап, финишировав в тройке сильнейших на «Востоке», вышли в финальный этап. Там челябинцы завершили турнир на 7-м месте, причем одержали одинаковое количество побед с командами ЦСКА и «Волжанин», занявшими 5—6-е места.

Однако в этом сезоне повторить прошлогодний результат «бело-голубым» будет ой как непросто. В текущем чемпионате в конференции «Восток» наша команда стартовала неудачно. В 12 матчах подопечные Алексея Андреева одержали лишь три победы. На текущий момент «Динамо» занимает предпоследнюю, 6-ю строчку, в турнирной таблице, опережая лишь «Тархан» из Стерлитамака. При этом впереди волейболисты другого южноуральского клуба из «Магнитки», которые почти всегда оставались позади челябинцев.

Вот и накануне «Динамо» уступило в двух домашних поединках пермской «Каме». Причем в обоих случаях для выявления победителя потребовалось сыграть все пять сетов.

Волейбол. Чемпионат России. Высшая лига А. Мужчины. 7-й тур.

25 ноября. «Динамо» (Челябинск) — «Кама» (Пермский край) — 2:3 (18:25, 19:25, 25:17, 25:20, 12:15).

26 ноября. «Динамо» (Челябинск) — «Кама» (Пермский край) — 2:3 (17:25,25:20,25:15,23:25,13:15).

«Этот тур получился для нас довольно сложным, есть свои нюансы и свои недоработки. Конечно, мы надеялись, что выиграем два раза из двух, шансы на это были, но снова почему-то в концовках и в пятых партиях нам не повезло. Также мы слишком много допустили ошибок, поэтому и уступили», — отметил центральный блокирующий ВК «Динамо» Артем Лашманов.

Позади половина дистанции, и время на то, чтобы исправить ситуацию и улучшить турнирное положение, есть. Тем более что для выхода в финальный этап нужно попадать в топ-4 команд, а это очень даже реально. Но очевидно, что челябинское «Динамо» пока проводит один из худших своих сезонов за последние годы.

Надеемся, тренерский штаб и парни смогут выбраться из этой непростой ситуации. Тем более что и состав у команды вполне хороший. Возможно, команде пока просто не хватает везения и все скоро встанет на свои места.