Волейболисты «Динамо» и «Магнитки» стартовали во втором этапе Высшей лиги

Южноуральские команды в утешительном турнире занимают второе и третье места

В минувший уик-энд по два матча сыграли на втором этапе Высшей лиги волейбольные клубы «Динамо» (Челябинск) и «Магнитка» (Магнитогорск). Южноуральские команды по итогам предварительного этапа не смогли пробиться в четверку сильнейших в Восточной конференции, поэтому вынуждены бороться в утешительном турнире за 9—14-е места. Оба коллектива после сыгранных матчей идут в группе лидеров, занимая вторую и третью позицию, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Динамо» и «Магнитка» не смогли решить задачу-минимум, не пробившись в финальный этап в турнир за 1—8-е места. Но это не значит, что турнир в Высшей лиге для них завершен. Выиграть утешительный раунд, наиграть состав и игровые связи к следующему сезону — пожалуй, эти две задачи преследуют обе команды на финише турнира в Высшей лиге А.

С этими задачами оба южноуральских клуба успешно справляются. «Магнитка» провела два домашних поединка с лучшей из худших команд Западной конференции — «Волжанином» из Костромы. В первом южноуральцы одержали сухую победу, во втором уступили со счетом 1:3. Челябинское «Динамо» и вовсе два своих поединка выиграло — со счетом 3:0 и 3:1 был повержен питерский «Автомобилист».

Волейбол. Высшая лига А. Второй этап. Турнир за 9—14-е места

24—25 февраля. «Магнитка» (Магнитогорск) — «Волжанин» (Кострома) — 3:0 (25:19, 25:23, 25:20) и 1:3 (22:25, 22:25, 25:20, 18:25).

24—25 февраля. «Динамо» (Челябинск) — «Автомобилист» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:23, 25:22, 25:15) и 3:1 (25:20, 17:25, 25:16, 25:19).

Благодаря этим результатам оба южноуральских коллектива улучшили свое турнирное положение. С учетом набранных очков на первом этапе вторую позицию в таблице занимает «Магнитка» — 12 игр, 8 побед. «Динамовцы» идут на третьем месте — 12 игр, 7 побед. Впереди лишь костромской «Волжанин» с 9 победами.

Теперь южноуральским командам предстоит сыграть на выезде — 2 и 3 марта «Магнитка» сразится в Санкт-Петербурге с «Автомобилистом», а «Динамо» — в Ижевске с «ИжГТУ-Динамо».