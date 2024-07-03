В Магнитогорске проведут хоккейный матч в честь Сергея Мозякина

На лед выйдут друзья и коллеги лучшего игрока в истории КХЛ

Хоккейный клуб «Металлург» объявил дату проведения матча в честь Сергея Мозякина. Поединок с участием самого титулованного и результативного игрока КХЛ состоится 27 июля в «Арене-Металлург». В нем примут участие друзья и коллеги Сергея Мозякина, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

«Это событие станет важной вехой в межсезонье и предоставит уникальную возможность оценить мастерство и достижения выдающегося спортсмена. Сергей Мозякин соберет своих друзей и коллег, чтобы вместе отметить все значимые моменты своей карьеры», — сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

Билеты на Легендарный матч Сергея Мозякина уже поступили в продажу. Организаторы готовят для болельщиков шоу-программу и неожиданные сюрпризы, о которых будет сообщено дополнительно.

Сергей Мозякин является одним из самых известных и титулованных российских хоккеистов. За 19 сезонов в высших российских лигах (от Суперлиги до КХЛ) он установил множество рекордов. На его счету — рекорд чемпионатов страны по набранным очкам: 1212 очков в отечественных чемпионатах. Ему же принадлежат снайперский (556 шайб) и ассистентский (656 передач) рекорды чемпионатов России. За 13 сезонов в КХЛ Мозякин забросил 419 шайб, сделал 509 передач, а в сумме набрал 928 очков.