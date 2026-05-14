Строящуюся в Челябинске соборную мечеть назовут в честь Габдрахмана Расулева

С именем его отца связана проводящаяся на Южном Урале научно-практическая конференция

В Челябинской области особое внимание уделяют инициативам по укреплению межнационального и межконфессионального согласия. Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев отметил, что в Челябинске продолжается строительство главной соборной мечети Южного Урала. Ее назовут в честь Габдрахмана Расулева — младшего сына Зайнуллы Расулева. С его именем связаны традиционные «Расулевские чтения», которое проводятся в Троицке. С 1936 по 1950 годы Габдрахман Расулев возглавлял Центральное духовное управление мусульман. В 1941 году он объявил священную войну Гитлеру, объединив мусульман на защиту Отечества.

В этом году VII Международная XV Всероссийская научно‑практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России» (16+) пройдет с 2 по 4 июня в Троицке и Челябинске. Центральной темой в Год единства народов России станет единство традиционных ценностей разных народов. «Расулевские чтения» проводятся при поддержке губернатора Челябинской области.

Отметим, что в Троицке есть мечеть имени Зайнуллы Расулева, она является объектом культурного наследия регионального значения. В 2024 году здание газифицировали.