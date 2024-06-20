Хоккеист Валерий Орехов продлил контракт с магнитогорским «Металлургом»

Защитник из Казахстана в сезоне‑2023/2024 сыграл 78 матчей за южноуральский клуб

Хоккейный клуб «Металлург» заключил новый контракт с основным защитником команды Валерием Ореховым. В магнитогорской команде игрок из Казахстана проведет еще как минимум один год. В минувшем сезоне он помог южноуральцам завоевать чемпионский титул, сыграв в 78 играх чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Новое соглашение ХК «Металлург» с защитником Валерием Ореховым рассчитано на один год — до конца сезона-2024/2025. Хоккеист из Казахстана стал игроком магнитогорского клуба в межсезонье-2022. У него не сразу получилось закрепиться в составе «сталеваров», а часть сезона-2022/2023 даже провел в аренде в «Адмирале» из Владивостока.

Однако в минувшем сезоне Валерий Орехов стал одним из лидеров команды. Он занял место в первой паре обороны команды, принял участие в 78 играх и набрал 17 (3 + 14) очков при показателе полезности «14» в регулярном чемпионате КХЛ.

Всего в КХЛ на счету хоккеиста 339 матчей и 52 (13 + 39) балла в КХЛ. Сумма сделки Валерия Орехова и «Металлурга» не разглашается. По нашей информации, за сезон-2024/2025 хоккеист заработает около 30 млн рублей.

Напомним, что накануне стал известен план подготовки ХК «Металлург» к чемпионату КХЛ сезона-2024/2025. Действующие обладатели Кубка Гагарина примут участие в мемориале Ромазана, который пройдет в Магнитогорске с 27 по 29 августа. В турнире примут участие также «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и фарм-клуб южноуральского клуба «Магнитка», которая будет заявлена в новом сезоне в чемпионате ВХЛ.