Хоккейный клуб «Металлург» продлил контракты с двумя легионерами

Соглашения с магнитогорской командой подписали Люк Джонсон и Робин Пресс

Магнитогорский «Металлург» заключил новые соглашения с двумя легионерами — контракты с хоккейным клубом продлили Люк Джонсон и Робин Пресс. Американский форвард будет выступать за южноуральскую команду еще один сезон, а шведский защитник — два, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Оба иностранных хоккеиста пополнили состав «Металлурга» летом 2023 года. Они успели себя хорошо зарекомендовать, став одними из лидеров команды. Так, американский нападающий Люк Джонсон в сезоне-2023/2024 принял участие в 87 матчах и набрал 29 (16 + 13) очков. Шведский защитник и вовсе стал главным действующим лицом магнитогорского клуба при игре в большинстве. В чемпионском сезоне на счету игрока 56 (10 + 46) очков в 87 матчах.

Интересно, что руководство «Металлурга» продлило соглашение с хоккеистами на разный период времени. Так, Люк Джонсон будет выступать за магнитогорский клуб еще один сезон, а Робин Пресс — два. Причем швед стал третьим бомбардиром магнитогорцев и лучшим ассистентом всего розыгрыша Кубка Гагарина.

Вчера, 21 мая, стало известно, что состав «Металлурга» пополнил еще один легионер — контракт с магнитогорским клубом подписал обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Скотт Уилсон. Напомним, что с сезона-2024/2025 увеличен лимит на легионеров. Каждая команда сможет вносить в заявку на матч до пяти иностранных хоккеистов.