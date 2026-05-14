Россиянка ищет в Челябинске невесту погибшего в 1942 году предка-красноармейца

Она надеется, что найдет на Южном Урале своих дальних родственников

Россиянка Наталья Шевчук разыскивает невесту и потомков своего двоюродного прадеда, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Судьба женщины и возможных общих детей остается неизвестной уже более 80 лет, известно лишь, что они могут жить в Челябинске.

Накануне и после Дня Победы Наталья опубликовала в соцсетях сразу несколько видео, в которых рассказала историю своего двоюродного прадеда Василия Ивановича Верещагина. Он погиб в 1942 году в Курской области, а у его семьи сохранилось от бойца лишь несколько фотографий. На одной из них он с девушкой — невестой Ниной Макаровной. Она же записана в документах в качестве супруги Василия Ивановича. Ее девичья фамилия и точная дата рождения неизвестны. В семье сохранилась единственная совместная фотография пары.

Наталья Шевчук рассказала корреспонденту ИА «Первое областное», что семья до сих пор надеется: возможно, у пары были дети. И долгие годы сама Наталья ищет их след в Челябинске.

Фото из архива Натальи Шевчук, предоставлено ИА «Первое областное»

О самом Василии Верещагине сохранилось немного информации. Он родился 24 декабря 1918 года в селе Старояшкино Грачевского района Оренбургской области. До смены власти эта территория относилась к Самарской губернии, Бузулукскому уезду. Его призвали в армию 25 сентября 1939 года. Василий Иванович служил лейтенантом, командовал взводом. Воинское подразделение — 65‑я отдельная танковая бригада, последнее место службы — 66‑я отдельная танковая бригада Уральского военного округа. Согласно документам Челябинского облвоенкомата, он погиб 3 июля 1942 года в Курской области. В одних источниках значится «погиб в бою», в других — «пропал без вести». Родственники до сих пор не нашли его захоронение.

Последний известный адрес, куда пришло извещение о гибели, — Челябинск, ЧТЗ, 7-й участок, дом 3, квартира 5. Скорее всего, документ пришел Нине, но во время войны она не смогла связаться с родственниками мужа, потому что они переехали в Киргизию. Наталья Шевчук предполагает, что Василий Иванович познакомился с Ниной Макаровной во время учебы в танковом училище на Южном Урале. И что она могла остаться жить именно здесь. Были ли у них дети — всего лишь догадки и надежды.

Искать потомков Нины Макаровны Наталье важно из-за мечты ее прабабушки Анастасии — родной сестры Василия Ивановича. Прабабушка всегда хотела узнать, как сложилась судьба Нины после гибели брата, были ли у пары дети.

«Василий был младшим братом моей прабабушки, у них была разница полтора года, они крепко дружили, и она его очень любила. Когда родилась моя бабушка, прабабушка все время говорила, что мечтала узнать, как сложилась судьба у Нины. Эту мечту бабушка пронесла через годы и однажды рассказала мне, показывая семейный альбом. Мне показалось, что у этой истории еще может быть другой конец, а если у Нины и Васи были дети, наверняка их потомки ощущают пустоту внутри от незнания части своей истории. Мне хотелось бы это исправить, если они существуют», — рассказала 1obl.ru девушка.

Фото из архива Натальи Шевчук, предоставлено ИА «Первое областное»

Сама Наталья Шевчук генеалог и юрист с образованием в области оперативно-разыскной деятельности и криминалистики. Она уже обращалась в архивы и органы ЗАГС, но получить информацию пока не удалось. Поиск осложняется отсутствием даты рождения Нины Макаровны, места рождения и девичьей фамилии. Было много ложных зацепок. Например, Наталья нашла однофамилицу, умершую в 2020 году в Москве, но связываться с ее родственниками нотариус отказался. Позже удалось выяснить, что она не имеет отношения к семье.

Наталья верит, что сможет найти информацию о Нине Макаровне и ее возможных потомках. И будет искать новые зацепки на Южном Урале. Те, кто знают хоть какие-то сведения о Нине Верещагиной, могут связаться с Натальей через редакцию 1obl.ru по почте 1obl@1obl.ru.