«Фрилансер — это шабашник и предприниматель»: история дизайнера из Челябинска

За плечами Алексея Луканенкова увольнение из газеты, собеседование в «Плейбой» и 20 лет удаленки

Алексею Луканенкову 48 лет. С 2003 года он работает графическим дизайнером удаленно. Он знает, что свобода без дисциплины не работает, а чувство голода — лучший мотиватор. Ко Дню фрилансера Алексей рассказал ИА «Первое областное», как увольнение из газеты поменяло его жизнь, почему с заказчиками лучше общаться через менеджера и почему он не променял бы свою работу на вечный отдых.

«Иди туда, не знаю куда»

«Характер у меня сложился такой — импульсивный, больше всех надо, пытливый ум, многое себе позволяю, люблю искать нестандартные ходы и не люблю повторяться. И чтобы как в русской сказке: иди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что», — рассказывает Алексей Луканенков.





В редакции «Нового активиста»

В школе было непросто, но она скорее закалила, чем сломала. Потом был юридический факультет в ЧелГУ. Первые три курса — латынь, французский, культура речи, уголовное право — были интересными. Но после практики в правоохранительных органах и жуткого для меня предмета «криминалистика» интерес к учебе сильно уменьшился.

Первое увольнение и газетная романтика

Начиналось все с необходимости зарабатывать. Чтобы содержать жену и дочь, Алексей пошел в издательский дом «Вечерний Челябинск» верстальщиком. Должность называлась странно — «помощник ответственного секретаря». Он быстро научился азам, но дальше расти поленился, за что и был уволен через три месяца.

«Можно было расстроиться. Я и расстроился, но не остановился», — говорит он.

Затем была работа в небольшой автомобильной газете, потом в другой, побольше. Там он познакомился с дизайнером Александром Замяткиным, который стал другом. К 2003 году Алексей довел верстку до автоматизма и мог сверстать ТВ‑программу за полчаса.

«В офис я ехал как на праздник»

Потом газету купил медиахолдинг. Задач стало больше. Но Алексей уже не ленился — наученный опытом.

«Коллектив был молодой и энергичный: Савва Мысов (талантливый иллюстратор) и Ярослав Мишин (не менее талантливый дизайнер), креативный директор Константин Токарев и щедрый директор Павел Бегеба. Это был незабываемый опыт: помимо основной нагрузки в офисе, мы купались в проруби, проводили кастинг фотомоделей, прыгали с парашютом, вели переписку с известными зарубежными фотографами, бились на пейнтбольных дуэлях, посещали дизайнерские выставки, участвовали в гонках. Все это было просто невероятно и захватывающе, и в офис я ехал как на праздник».





2003 год, прыжок с парашютом с редакцией

Но все проходит. Журнал не стал прибыльным. Денег на семью не хватало. Алексей перешел в небольшую частную фирму, потом уехал в Москву. Долго искал работу — был и в «Плейбое», и в «Ньюсвике», и на MTV. В итоге позвонил другу Константину Токареву — и тот помог устроиться на удаленку в IQ‑Marketing.





Москва-2007, работал буквально на коробке

Как пришел к фрилансу

Была еще попытка поработать в офисе в Челябинске на своих правилах, после которой Алексей полностью перешел на удаленный формат:

«Окончательную мобильность я получил благодаря изобретению смартфона, который мог раздавать мобильный интернет, и удешевлению дизайнерских ноутбуков. Уже в конце десятых я мог остановиться на обочине, чтобы поправить и выслать макет. Бывало и такое: с маленькой дочкой в магазине возле кассы вносил срочные правки».

По его словам, настоящий свободный график — это когда есть финансовая подушка на несколько месяцев и ты сам выбираешь, с кем работать, а кому отказать.





2026 год, Армения, с детьми

«Между дизайнером и заказчиком должен быть менеджер»

Работа из дома, по его опыту, требует дисциплины.

«Я благодарен всем менеджерам, руководителям проектов, которые помогли мне закалиться в бесконечных правках. Поверьте, между дизайнером и заказчиком должен быть именно менеджер — проводник, переводчик, посредник. Это сложная профессия, которая требует понимать специфику работы дизайнера и производственные процессы».

Общение с заказчиками — в основном текстовое.

«Алгоритм простой: привет, лови техзадание, пришли варианты, внеси правки. Я стараюсь не вести проекты, а работать с менеджерами — это значительно экономит мое время», — признается дизайнер.





Страх, усердие и никакого «вечного покоя»

Секрет выполнения дедлайнов — в трех вещах.

«Помогает наработанная годами усидчивость и усердие — с одной стороны, желание сотворить что-то новое и красивое — с другой, страх умереть от голода и остаться без семьи — с третьей».

При этом Алексей не называет себя «свободным художником».

«Фрилансер — это, скорее, вольнонаемный работник, шабашник, предприниматель. Чего точно нет в этой профессии — так этого странного „присутствия на работе в строго обозначенное время“ с неочевидной эффективностью. И это меня радует».





2007 год, открытие русского Billboard, дизайн баннеров

Если бы были деньги

«В нулевые была такая мечта — отдохнуть как следует. В конце десятых — работать удаленно где-нибудь у моря в тропиках. Сейчас думаю, что все деньги потратил бы за несколько месяцев: на восстановление здоровья максимального количества наших, русских по духу, людей, а потом снова в бой. „Вечный покой — для седых пирамид!“», — резюмирует Алексей.



Фото: из личного архива Алексея Луканенкова

Записала Ксения Рындина