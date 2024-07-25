Определился состав команд на прощальный матч хоккеиста Сергея Мозякина

Евгений Малкин, Андрей Разин, Алексей Морозов, Павел Дацюк и другие звезды выйдут на лед в Магнитогорске

Хоккейный клуб «Металлург» объявил составы команд на прощальный матч Сергея Мозякина, который пройдет в Магнитогорске 27 июля. В товарищеском поединке сыграют команды «Металлург» и «Друзья Мозякина». Самый титулованный российский хоккеист современности сыграет вместе со своим сыном Андреем. Выйдут на лед и звездные и титулованные игроки во главе с Евгением Малкиным, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Сыграть в товарищеском матче в честь блистательной карьеры Сергея Мозякина согласились практически все самые титулованные и известные российские хоккеисты современности. Среди них Евгений Малкин, Данис Зарипов, Максим Сушинский, Павел Дацюк, Алексей Морозов, Сергей Широков и другие. Выйдет на лед и нынешний главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Основу магнитогорской команды в прощальном матче Мозякина составят ныне действующие и экс-игроки «Металлурга». Причем за команду сыграет и сам Сергей со своим сыном Андреем.

Прощальный матч Сергея Мозякина. Состав команд:

«Друзья Мозякина»

Вратари: Георгий Гелашвили, Александр Еременко.

Защитники: Кирилл Алексеев, Вячеслав Войнов, Илья Горохов, Александр Гуськов, Андрей Мухачев, Олег Пиганович, Вадим Хомицкий.

Нападающие: Александр Бурмистров, Дмитрий Власенков, Игорь Григоренко, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Игорь Емелеев, Вадим Епанчинцев, Алексей Морозов, Сергей Широков, Дмитрий Уппер, Вадим Шипачев.

Тренеры: Федор Канарейкин, Геннадий Халецкий, Алексей Архипов.

«Металлург»

Вратари: Василий Кошечкин, Илья Набоков.

Защитники: Виктор Антипин, Евгений Бирюков, Дмитрий Быков, Владимир Маленьких, Даниил Марков, Сергей Терещенко, Ярослав Хабаров, Егор Яковлев.

Нападающие: Данис Зарипов, Алексей Кайгородов, Олег Кваша, Евгений Малкин, Андрей Мозякин, Сергей Мозякин, Николай Пронин, Андрей Разин, Максим Сушинский, Евгений Тимкин, Юрий Трубачев, Данила Юров.

Тренеры: Илья Воробьев, Виктор Козлов, Денис Харламов.

Сергею Мозякину 43 года, он повесил коньки на гвоздь в 2021 году. Большую часть карьеры провел в магнитогорском «Металлурге», за который выступал с 2011 года. Дважды приводил южноуральцев к победе в Кубке Гагарина.

Сергей Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928 очков) и обладателем многих рекордов российского хоккея. В настоящий момент работает на руководящей должности в системе ХК «Металлург».