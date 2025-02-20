В чемпионате России — 2025 по рукопашному бою сразятся участники СВО

Турнир в Челябинске пройдет с 21 по 23 февраля во дворце спорта «Юность»

На чемпионате России по рукопашному бою в Челябинске выступят несколько бойцов СВО, ранее занимавшихся этим видом спорта. Они сейчас находятся в отпуске и были освобождены от отбора на соревнования. Организаторы приняли решение допустить их до главного старта года. Об этом сообщил на пресс-конференции перед стартом турнира президент Всероссийской федерации рукопашного боя Дмитрий Иванов.

«Ребята защищают Родину, применяют свои навыки и умения на СВО. Некоторые из них выразили желание принять участие в чемпионате России. Мы не могли им отказать в этом. Даже несмотря на то, что они не завоевали путевку на турнир на отборочных соревнованиях», — заявил руководитель Всероссийской федерации рукопашного боя Дмитрий Иванов.

Сколько в итоге таких бойцов выступят на челябинском турнире, он уточнять не стал. Это конфиденциальная информация. Но известно, например, что за южноуральскую команду выступит мастер спорта по рукопашному бою, который в следующем году отметит 50‑летний юбилей. Он дважды уже побывал «за ленточкой», а сейчас горит желанием помочь землякам завоевать медали на домашнем чемпионате.

«Конечно, ему, как и другим ребятам, будет сложно показать хороший результат. Надо учитывать, что бойцы СВО целенаправленно не готовились к этим стартам. Но опыт, хорошая школа тренировок и мастерство могут им помочь выступить достойно», — полагает президент региональной Федерации рукопашного боя Розалин Насибуллин.

ЧР-2025 в Челябинске станет решающим стартом при формировании национальной команды для участия в чемпионате мира. Дмитрий Иванов напомнил, что в прошлом году подобный турнир собрал представителей 28 стран мира — и это хороший показатель для соревнований по национальному виду спорта в условиях политической эскалации.

«Рукопашный бой в России успешно развивается в 79 регионах страны. Мы можем также говорить о его массовости. Принять национальный чемпионат — большая честь для региона. В Челябинске работает хорошая команда, на высоком уровне проводят соревнования. Поэтому мы и дали право организовать турнир южноуральской столице. Не сомневаюсь, что чемпионат России будет проведен на высоком уровне», — добавил Вадим Иванов.

Готовится к турниру и дружная команда Челябинской области. На соревнования будут заявлены 23 спортсмена. По словам главного тренера южноуральской сборной Валерия Мисбахова, каждый из его подопечных может претендовать на медаль.

Напомним, что ЧР-2025 по рукопашному бою пройдет в Челябинске с 21 по 23 февраля. В первые два дня соревнований состоятся предварительные поединки в весовых категориях, а в День защитника Отечества — финальные бои во дворце спорта «Юность». Челябинск впервые будет принимать у себя чемпионат России по этому виду спорта.

Организаторами соревнований выступят министерство спорта РФ, Всероссийская федерация рукопашного боя и Федерация рукопашного боя Челябинской области. Соревнования состоятся при участии правительства Челябинской области и содействии Фонда поддержки спорта.