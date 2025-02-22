Стали известны еще 16 финалистов чемпионата России — 2025 по рукопашному бою в Челябинске

Во второй день соревнований состоялись 176 поединков на четырех коврах

На чемпионате России — 2025 по рукопашному бою в Челябинске завершился второй день соревнований. Стали известны еще 16 участников финальных поединков, которые завтра, 23 февраля, будут биться за золото турнира в День защитника Отечества. Бойцы Челябинской области в этот раз путевки на гала-вечер завоевать не смогли, сообщают организаторы ЧР-2025 по рукопашному бою.



Сегодня, 22 февраля, в челябинском дворце спорта «Юность» состоялись еще 176 поединков в рамках главного российского старта года по рукопашному бою.

Определились бронзовые призеры и финалисты состязаний еще в двух женских, четырех мужских и абсолютных весовых категориях. Как и вчера, бои лучших представителей 45 субъектов РФ проводились параллельно на четырех коврах.

Напомним, что вчера стали известны финалисты турнира по итогам первого дня соревнований. Так, поборется за золото чемпионата России в весе до 88 кг Павел Сенько из Златоуста. Кроме того, в поединке за бронзу в весе до 70 кг среди женщин будет биться Софья Ищук из Челябинска.

К сожалению, во второй день соревнований южноуральские спортсмены выступили не лучшим образом. Они выбыли из борьбы за медали, не сумев пробиться в решающую стадию турнира.

Зато зрители увидели несколько зрелищных и эффектных поединков. Среди них, например, запомнилась яркая и уверенная победа Ангелины Скибы из Санкт-Петербурга. Вообще-то она из Рязанской области. Но вышла замуж за спортсмена из Санкт-Петербурга. Переехала к нему и теперь выступает за питерскую сборную.

«Я чаще выступаю на соревнованиях, поэтому и наград больше. А вообще женский рукопашный бой у нас динамично развивается, есть много хороших и сильных девушек. И поединки между ними получаются зачастую зрелищными и яркими. Думаю, это связано с тем, что девушки более эмоциональные», — рассказала автору строк Ангелина Скиба.



Чемпионы страны 2025 года по рукопашному бою станут известны завтра. В 16:00 во дворце спорта «Юность» стартуют финалы. Их откроет красочное шоу, и, конечно, решающая часть турнира будет посвящаться Дню защитника Отечества.

В прямом эфире поединки лучших бойцов страны покажет телеканал «ТВ Спорт» «Триколор ТВ». А начнут 23 февраля участники чемпионата России, организаторы, представители команд и тренеры с возложения цветов к памятнику воинам-спортсменам, погибшим в годы войны.

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