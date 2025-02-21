В Челябинске стартовал чемпионат России — 2025 по рукопашному бою

В турнире принимают участие более 350 спортсменов из 45 регионов страны

В челябинском дворце спорта «Юность» завершился первый день чемпионата России — 2025 по рукопашному бою. Он собрал более 350 участников из 45 регионов страны. Сегодня, 21 февраля, состоялись 166 поединков на четырех коврах в четырех мужских и четырех женских весовых категориях, сообщает пресс-служба ЧР-2025 по рукопашному бою.

Челябинск впервые принимает у себя национальный чемпионат по этому виду спорта. Организаторы подготовили большую площадку во дворце спорта «Юность», на которой одновременно могут проходить поединки на четырех спортивных коврах. Так, в первый день соревнований прошли 166 поединков, стали известны имена финалистов, которые выступят на гала-вечере 23 февраля.

В общей сложности стали известны 16 финалистов турнира в 4 мужских (80, 88, 97 и +97 кг) и 4 женских (58, 64, 70 и +70 кг) категориях. Среди них оказался и Павел Сенько из Златоуста. Его соперником в решающем поединке за золото в весе до 88 кг станет Александр Горохов из Брянской области.

В шаге от пьедестала почета остановились Иван Сайдяшев (+97 кг) и Рустам Шарипов (88 кг) из Челябинска. Они уступили в поединках за бронзу и заняли 5-е места, показав свои лучшие результаты на чемпионате России. Рустам Шарипов также выполнил норматив мастера спорта России по рукопашному бою.

Среди женщин Софья Ищук (70 кг) из Челябинска будет бороться за бронзовую награду, ее бой с соперницей из Самарской области Ангелиной Стрекалиной состоится 23 февраля, в день финальных поединков.

Завтра, 22 февраля, во дворце спорта «Юность» состоится второй день чемпионата России. Пройдут поединки в весовых категориях 57, 62, 67 и 73 кг у мужчин, а также 48, 53 кг и абсолютной весовой категории у женщин. Начало в 11:00. Финалы чемпионата России намечены на День защитника Отечества, 23 февраля, и стартуют в 16:00.

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