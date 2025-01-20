Челябинск впервые примет чемпионат России по рукопашному бою

Турнир пройдет с 20 по 24 февраля во дворце спорта «Юность»

Чемпионат России по рукопашному бою впервые пройдет в Челябинске. Статусные соревнования с участием сильнейших спортсменов страны проведут с 20 по 24 февраля во дворце спорта «Юность». В них выступят около 300 бойцов из 50 регионов, которые разыграют 16 комплектов наград. Турнир в Челябинске станет определяющим при формировании сборной России для участия в чемпионате мира, сообщает региональный Минспорт.

Чемпионат России по рукопашному бою 2025 года будет посвящен памяти Героя РФ адмирала Германа Угрюмова — легендарного сотрудника органов государственной безопасности, внесшего огромный вклад в укрепление и сохранение суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Он ушел из жизни в самом расцвете сил на боевом посту при выполнении специальных задач на территории Чеченской Республики.

«Чемпионат России станет отличной возможностью для популяризации нашего вида спорта. Он соберет лучших спортсменов со всей страны, что станет мощным стимулом для повышения уровня подготовки местных спортсменов. Мы готовим большой праздник спорта для жителей Челябинской области, зрители смогут насладиться зрелищными поединками, поддержать своих земляков и окунуться в атмосферу соревнований высочайшего уровня», — отметил президент Федерации рукопашного боя Челябинской области Розалин Насибуллин.

По официальным данным, рукопашным боем на Южном Урале сегодня занимаются свыше 4,5 тысячи человек, организаторы предстоящего чемпионата страны уверены, что проведение крупных и статусных состязаний в Челябинске даст мощный толчок к росту количества занимающихся.

Финальные поединки состоятся 23 февраля, в День защитника Отечества, во дворце спорта «Юность». Организаторами соревнований выступят министерство спорта РФ, Всероссийская федерация рукопашного боя и Федерация рукопашного боя Челябинской области. Соревнования состоятся при участии правительства Челябинской области и содействии Фонда поддержки спорта.