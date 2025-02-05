На чемпионате России по рукопашному бою выступят 23 бойца из Челябинской области

Стал известен предварительный состав южноуральской команды на домашний турнир

На чемпионате России по рукопашному бою в Челябинске выступят 23 южноуральских спортсмена. Предварительный состав команды на турнир сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» руководитель Федерации рукопашного боя Челябинской области Розалин Насибуллин. Соревнования пройдут с 20 по 24 февраля в ДС «Юность» и будут приурочены ко Дню защитника Отечества, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Чемпионат России по рукопашному бою в Челябинске пройдет впервые. Соревнования такого высокого уровня на Южном Урале по этому виду спорта еще не проводились. Ожидается, что в них выступят около 300 бойцов из 50 регионов. Им предстоит разыграть 16 комплектов медалей, а также побороться за путевки на чемпионат мира.

Сборная Челябинской области на домашнем турнире будет представлена 23 спортсменами. Именно столько бойцов находятся в предварительной заявке команды. В нее вошли как опытные и титулованные спортсмены, так и перспективная молодежь.

«Лидерами команды являются Павел Сенько из Златоуста и челябинка Софья Ищук. Они уже становились призерами чемпионатов России. Надеемся также на других наших ребят, которые способны побороться за высокие места», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» президент Федерации рукопашного боя Челябинской области Розалин Насибуллин.

Состав сборной Челябинской области на чемпионат России — 2025 по рукопашному бою (23 спортсмена):

Софья Ищук (70 кг), Андрей Мудров (57 кг), Роман Муравьев (62 кг), Глеб Дехнич (62 кг), Роман Некрасов (62 кг), Рустам Нургалеев (67 кг), Никита Бачурин (67 кг), Кирилл Шабанов (67 кг), Роман Воробьев (73 кг), Тимофей Полубояров (73 кг), Александр Хасанов (73 кг), Денис Каримов (73 кг), Леонид Хомченко (80 кг), Глеб Хоменко (80 кг), Дамир Мурзабаев (80 кг), Дмитрий Тюменцев (80 кг), Павел Сенько (88 кг), Иван Дубровин (88 кг), Рустам Шарипов (88 кг), Игорь Крумин (88 кг), Иван Сайдяшев (97 кг), Никита Полковников (97 кг), Олег Ефимов (свыше 97 кг).

Стоит отметить, что это только предварительный состав южноуральской команды на турнир. В нем до начала соревнований еще могут произойти изменения.

«Спортивные результаты не ставим во главу угла. Конечно, будем рады каждой медали южноуральского спортсмена. Но чемпионат России мы рассматриваем в первую очередь как возможность вызвать интерес к рукопашному бою у молодежи, подарить любителям хорошее настроение от классных боев в День защитника Отечества», — добавил Розалин Насибуллин.

Финальные поединки состоятся 23 февраля во дворце спорта «Юность». Организаторами соревнований выступят Министерство спорта РФ, Всероссийская федерация рукопашного боя и Федерация рукопашного боя Челябинской области. Соревнования состоятся при участии правительства Челябинской области и содействии Фонда поддержки спорта.

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