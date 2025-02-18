Стал известен медальный план сборной Челябинской области на ЧР‑2025 по рукопашному бою

Его нет, но тренеры уверены, что южноуральские бойцы будут стоять на пьедестале

Сборная Челябинской области по рукопашному бою провела открытую тренировку для СМИ перед стартом чемпионата России — 2025, который пройдет во дворце спорта «Юность». Тренеры южноуральской команды рассказали, какие цели и задачи стоят перед их подопечными на домашнем турнире, сообщает Федерация рукопашного боя Челябинской области.

Южноуральские бойцы завершают подготовку к главному старту сезона. На домашнем ковре честь Челябинской области будут защищать 22 спортсмена. Многие из них способны побороться за медали чемпионата России. Такое мнение высказал главный тренер южноуральской команды по рукопашному бою Валерий Мисбахов.

«Наша команда молодая, сегодня у нас идет смена поколений. Но все наши ребята настроены бороться за медали. Мы не ставим конкретных целей завоевать то или иное количество наград, но уверены, что болельщики увидят представителей Челябинской области на пьедестале», — добавил Валерий Мисбахов.

По словам тренера, участники турнира уже сейчас находятся в полной боевой готовности. На тренировках им осталось подвести себя к пику формы.

Напомним, что Челябинск впервые будет принимать чемпионат России по рукопашному бою. Старты станут отборочными на чемпионат мира. Площадкой проведения чемпионата страны будет дворец спорта «Юность». 21 и 22 февраля состоятся предварительные поединки у мужчин и женщин, а 23 февраля пройдут гала-финалы и шоу-программа с участием сильнейших российских бойцов.

На турнире в Челябинске будут разыграны 16 комплектов наград — в 9 мужских и 7 женских весовых категориях. Организаторы турнира планируют принять порядка 350 участников из 50 регионов России. Ранее мы публиковали предварительный состав сборной Челябинской области на чемпионат страны.

Организаторами ЧР-2025 выступят Министерство спорта РФ, Всероссийская федерация рукопашного боя и Федерация рукопашного боя Челябинской области. Соревнования состоятся при участии правительства Челябинской области и содействии Фонда поддержки спорта.