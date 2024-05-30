В челябинском клубе «Белые медведицы» уволили шесть хоккеисток

И подписали контракты с двумя игроками на три года

В женской хоккейной команде «Белые медведицы» грядут большие перемены. Сразу шесть хоккеисток покидают челябинский клуб в нынешнем межсезонье. Зато две спортсменки подписали новые соглашения с руководством команды. Рассказываем, какие еще изменения произошли в составе «черно-белых».

Штаб команды «Белые медведицы» объявил о подписании контрактов с двумя хоккеистками. Так, новые соглашения с клубом оформили защитники Юлия Шаранда и Марина Лазарева. Обе будут выступать за челябинскую команду еще как минимум три сезона. Причем если первая хоккеистка в минувшем сезоне дебютировала в ЖХЛ, то вторая является одним из лидеров команды.

Кроме того, накануне стало известно, что покинет команду целая группа игроков. Продолжат свою карьеру в других клубах шесть хоккеисток «Белых медведиц». Руководство клуба не стало продлевать контракты с защитниками Екатериной Осминовой, Дарьей Зубок, Екатериной Прозоровой, а также форвардами Станиславой Сидоренко, Бертой Валеевой и Алиной Нарудиновой.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 ЖХК «Белые медведицы» финишировали на 5‑м месте в регулярном чемпионате, а в первом раунде плей-офф уступил в трех матчах команде «Динамо-Нева» из Санкт-Петербурга.

Тем не менее Кубок ЖХЛ завоевали две воспитанницы челябинского хоккея. Игроки клуба «Динамо-Нева» Оксана Братищева и Диана Фархутдинова привезли трофей в родную спортшколу имени Сергея Макарова. Наш корреспондент запечатлел их на льду челябинского дворца спорта «Юность», а еще мы пообщались с Оксаной Братищевой, для которой эта победа стала пока самым ярким моментом в карьере.