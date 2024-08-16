В «Белых Медведицах» будет играть 16-летняя талантливая питерская хоккеистка

С челябинской командой заключила контракт на три сезона Александра Столярова

В женской хоккейной команде «Белые Медведицы» с нового сезона будет выступать 16-летняя Александра Столярова. Штаб челябинского клуба внимательно следил за перспективной спортсменкой на протяжении двух лет, а теперь принял решение подписать с ней контракт. Александре Столяровой в новом сезоне предстоит дебютировать в чемпионате ЖХЛ, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые Медведицы».

«Саша Столярова — девочка физически сильная. Мы ее заметили, следили за ней два года. На молодежном уровне она здорово играла за „СКА-Аврору“ из Санкт-Петербурга. Сильные качества Александры — упорство, трудолюбие, сильный бросок, отличное видение площадки. Думаю, она принесет много пользы нашей команде уже в предстоящем сезоне», — считает главный тренер ЖХК «Белые Медведицы» Денис Афиногенов.

Наставник челябинской команды признался также, что рассчитывал взять из Санкт-Петербурга еще двух перспективных хоккеисток. Но не сложилось. Отметим, что в сезоне-2023/2024 Александра Столярова сыграла за «СКА-Аврору» 42 матча и набрала 67 (37+30) очков. И это не самый лучшая ее статистика. В сезоне-2021/2022 она умудрилась в 63 матчах за питерскую команду набрать 183 (97+86) очка! С челябинским клубом «Белые Медведицы» она заключила контракт на 3 сезона.

Напомним, что ЖХК «Белые Медведицы» уже вышли из отпуска и начали готовиться к старту нового сезона в чемпионате ЖХЛ. В команде произошли большие изменения в составе. Кроме того, тренерский штаб усилила завершившая карьеру хоккеистки Екатерина Лебедева.