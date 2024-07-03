Хоккеистки клуба «Белые медведицы» прошли углубленный медосмотр

И начали подготовку к старту нового сезона в ЖХЛ

Хоккеистки из челябинской команды «Белые медведицы» вышли из отпуска и прошли углубленный медицинский осмотр. Все показатели у них оказались в норме, и теперь спортсменки начали подготовку к старту нового сезона в ЖХЛ. Им предстоит сыграть шесть контрольных матчей перед стартом чемпионата-2024/2025, сообщает пресс-служба ХК «Белые медведицы».

Традиционный медицинский осмотр хоккеисток «Белых медведиц» перед началом учебно-тренировочных сборов прошел в клинике, расположенной на берегу озера Смолино.

«Спортсменок осмотрели терапевт и узкие специалисты — хирург, невролог, офтальмолог, кардиолог, отоларинголог, также игроки прошли исследования на спирографию и „любимую“ велоэргометрию», — сообщили в штабе команды.

Спортсменки уже начали проводить тренировки. В первую очередь они направлены на поддержание общефизической подготовки. До 14 июля хоккеистки будут заниматься на спортивной базе ХК «Трактор», а с 17 июля выйдут на лед академии «Трактор». Здесь они будут тренироваться вплоть до старта чемпионата ЖХЛ сезона-2024/2025.

ЖХК «Белые медведицы». План предсезонной подготовки:

3—14 июля. Тренировочный сбор на спортивной базе «Трактора».

С 17 июля до старта чемпионата ЖХЛ. Тренировки в академии ХК «Трактор».

17—18 августа. Контрольные матчи с СКСО (Екатеринбург).

24—25 августа. Контрольные матчи с «Агиделью» (Уфа).

31 августа — 1 сентября. Контрольные матчи со сборной Казахстана.

В межсезонье челябинская женская команда проведет 6 контрольных матчей. «Белые медведицы» сыграют по две игры с клубами СКСО (Екатеринбург), «Агидель» (Уфа) и национальной сборной Казахстана.

Напомним, что по окончании сезона-2023/2024 ЖХК «Белые медведицы» покинули шесть игроков. Руководство клуба приняло решение не продлевать контракты с защитниками Екатериной Осминовой, Дарьей Зубок, Екатериной Прозоровой, а также форвардами Станиславой Сидоренко, Бертой Валеевой и Алиной Нарудиновой. Имена хоккеисток, пополнивших команду, штаб «Белых медведей» пока не объявлял.