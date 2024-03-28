Челябинский клуб «Белые медведицы» ищет талантливых хоккеисток в команду

Кандидаткам нужно сдать тесты на выносливость и проявить себя на тренировках

Женская хоккейная команда «Белые медведицы» планирует усилить свой состав перспективными и талантливыми спортсменками. Челябинский клуб объявил о наборе в команду. Кандидатам необходимо провести недельные учебно-тренировочные сборы, сдать тесты на выносливость и проявить себя на льду. Самые одаренные получат шанс войти в состав профессиональной команды, сообщает пресс-служба ХК «Белые медведицы».

Претенденток на попадание в состав челябинского клуба будут ждать сборы, которые состоятся с 8 по 14 апреля на тренировочном катке «Трактор». В расписании — лед, тренажерный зал, занятия в бросковой зоне и на велотренажерах.

Девушки, которые успешно смогут себя проявить, получат шанс войти в состав профессиональной команды. Руководить тренировочными занятиями будет главный тренер ЖХК «Белые медведицы» Денис Афиногенов.

«Для того чтобы в следующем сезоне подняться выше, нам нужны игроки. Девочки, извините, сезон окончен, теперь начинаем передачу „Алло, мы ищем таланты“. Нам нужна молодежь и несколько опытных хоккеисток. Начнем просматривать игроков, отбирать их в состав команды на следующий сезон», — заявил на пресс-конференции наставник челябинской команды.

Для того чтобы попасть на просмотр в команду мастеров, нужно соответствовать всего трем критериям: быть девочкой 2009 года рождения и старше, профессионально заниматься хоккеем и иметь желание играть за «Белых медведиц» в чемпионате Женской хоккейной лиги.

Напомним, что в чемпионате ЖХЛ в сезоне-2023/2024 челябинская команда «Белые медведицы» финишировала на пятом месте. И это лучший результат в новейшей истории клуба. В серии плей-офф подопечные Дениса Афиногенова уступили в трех матчах питерской команде «Динамо-Нева» и выбыли из розыгрыша Кубка ЖХЛ.