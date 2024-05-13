Чемпионки России привезли Кубок ЖХЛ в Челябинск

Оксана Братищева и Диана Фархутдинова презентовали трофей в спортшколе имени Сергея Макарова

Хоккеистки питерского клуба «Динамо-Нева» Оксана Братищева и Диана Фархутдинова в сезоне-2023/2024 стали чемпионками России и завоевали Кубок ЖХЛ. Воспитанницы челябинского хоккея привезли трофей в спортшколу имени Сергея Макарова — туда, где они и начинали свою спортивную карьеру. Спортсменки наградили проявивших себя на соревнованиях юных хоккеистов, а также устроили фотосессию с главным трофеем ЖХЛ, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Сезон-2023/2024 в Женской хоккейной лиге получился одним из самых интересных и интригующих за последние годы. В регулярном чемпионате и серии плей-офф наиболее ярко проявили себя три команды, в равной степени претендовавшие на победу, — уфимская «Агидель», питерский клуб «Динамо-Нева» и красноярская «Бирюса».

Две последние команды в финале и разыграли между собой звание чемпионок России. Клуб из Северной Столицы выиграл Кубок ЖХЛ, важную роль в его успехе сыграли и две воспитанницы челябинской школы хоккея — Оксана Братищева и Диана Фархутдинова.

Спортсменки привезли Кубок в родной Челябинск. 20‑килограммовый трофей они выставили на всеобщее обозрение в СШОР им. Сергея Макарова.

«Выходить на лед гораздо легче, чем сейчас найти нужные слова. Даже не знаю, что и сказать. Я просто очень счастлива, что удалось стать чемпионкой России и завоевать Кубок ЖХЛ. К этому успеху я шла всю свою карьеру. И очень радостно привезти этот трофей в Челябинск. У нас хорошая хоккейная школа, замечательные детские тренеры. Уверена, что в скором будущем юные девчонки смогут повторить наш успех», — обратилась к собравшимся на льду в ДС «Юность» Оксана Братищева.

Поблагодарила тренеров и руководство спортшколы и голкипер Диана Фархутдинова. Вместе с Оксаной Братищевой они наградили хоккеисток команды «Челябинские волчицы», которые накануне завоевали первое место на финале турнира «Золотая шайба» среди девушек 2010—2011 годов рождения.

Кроме того, наградили они и юных ребят-хоккеистов, успешно выступивших на всероссийских соревнованиях. Эмоции мальчишек сложно передать словами. Лучше посмотрите на это фото, где они радуются тому, что завоевали трофей, и хотят прикоснуться к нему руками.

Девчонки и мальчишки также получили возможность сфотографироваться с Кубком ЖХЛ на память. Диана Фархутдинова и Оксана Братищева сделали также несколько памятных фотографий, подняв трофей над головой.

Кстати, в ближайшее время не пропустите большое и обстоятельное интервью с Оксаной Братищевой. Наш корреспондент пообщался с хоккеисткой и собрал несколько забавных историй ее карьеры.