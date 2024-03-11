Хоккейная команда «Белые Медведицы» выбыла из розыгрыша Кубка ЖХЛ

Челябинский клуб уступил в серии плей-офф соперницам из «Динамо-Невы»

Сегодня, 11 марта, завершили свое выступление в чемпионате ЖХЛ хоккеистки челябинского клуба «Белые Медведицы». В первом раунде плей-офф они уступили в серии до трех побед соперницам из питерской команды «Динамо-Нева». Таким образом, челябинки заняли 5-е место по итогам чемпионата ЖХЛ сезона-2023/2024, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первые два матча серии плей-офф команда «Белые Медведицы» проводила в Санкт-Петербурге. Увы, в обеих встречах челябинские хоккеистки уступили — 2:3 (от) и 0:5. В ответном поединке в Челябинске хозяева площадки уже не имели права проигрывать, если желали продолжить свое выступление в плей-офф Кубка ЖХЛ.

Увы, наши девушки не смогли продлить себе сезон. Уж слишком велика разница в классе между питерскими и челябинскими хоккеистками. В первом периоде «черно-белые» на равных сражались с «Динамо-Невой», пропустив лишь одну шайбу. Однако во втором отрезке матча гости забросили еще два гола и практически сняли все вопросы о победителе. В концовке встречи окончательный счет в матче установила Анна Шохина — 0:4.

Хоккей. Чемпионат ЖХЛ. Плей-офф.

11 марта. «Белые Медведицы» (Челябинск) — «Динамо-Нева» (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Таисия Коншина (Кристина Глухарева, Фануза Кадирова), 08:03 (5×5).

0:2 — Анна Шохина (Кристина Глухарева), 23:06 (5×5).

0:3 — Полина Болгарева (Алена Андрющенко, Лиана Ганеева), 26:29 (5×5).

0:4 — Анна Шохина (Фануза Кадирова, Лиана Ганеева), 56:36 (5×4).

Счет в серии: 0-3.

Челябинская команда «Белые Медведицы» завершила свое выступление в чемпионате ЖХЛ сезона-2023/2024, выбыв из борьбы в первом раунде плей-офф. Поскольку по итогам «регулярки» наша команда заняла пятое место, то таким же останется и ее итоговое место в ЖХЛ.