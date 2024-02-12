В Челябинске стартовал женский хоккейный турнир Всероссийской зимней Спартакиады

В первый день турнира состоялись четыре матча

Сегодня, 12 февраля, в челябинской арене «Трактор» стартовал женский хоккейный турнир на Всероссийской зимней Спартакиаде. В первый день состоялись четыре поединка, в которых борьбы между командами не получилось: фавориты подтвердили свой класс, в трех играх разгромив соперниц. Проиграли свой стартовый поединок и хозяйки турнира. Челябинские хоккеистки уступили команде Санкт-Петербурга со счетом 1:4, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На групповом этапе восемь хоккейных команд были разбиты на две подгруппы — по четыре команды в каждой. При этом в плей-офф согласно положению турнира, выйдут все команды. Однако для того, чтобы не попасть в первом раунде игр на выбывание на сложного соперника, нужно стараться занимать как можно более высокое место в своей группе.

Первый игровой день хоккейного турнира обошелся без сюрпризов. Фавориты уверенно разобрались с соперниками, уступающими их в классе. Разве что удивил результат одного матча, в котором, как казалось, могла быть борьба. Сборная Башкортостана разгромила соперниц из Нижегородской области со счетом 11:0. Есть подозрение, что волжанки прибыли в Челябинск не своим сильнейшим составом, и ряд игроков команды «СКИФ» пропускал спартакиадный турнир.

В двух других матчах также борьбы не получилось. Сборная Красноярского края уверенно разобралась с командой Свердловской области (6:0). А в столичном дерби Москва vs Московская область успех сопутствовал последним (6:1).

В главном поединке дня встретились команды Челябинской области и Санкт-Петербурга. В этом матче уже было острое соперничество. Но к разочарованию местных болельщиков южноуральские хоккеистки уступили со счетом 1:4.

Отметим, что впереди всем командам предстоит провести по два матча на групповом этапе. Затем в играх на выбывание по олимпийской системе определятся победитель и призеры хоккейного турнира.

Фото: Евгений Шерягин (Оргкомитет Всероссийской зимней Спартакиады в Челябинской области).

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

