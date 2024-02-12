Павел Трихичев выиграл слалом-гигант в горнолыжном спорте на Спартакиаде

Состязания сильнейших спортсменов страны стартовали в Кусинском районе

Сегодня, 12 февраля, определились первые победители и призеры в состязаниях по горнолыжному спорту на Всероссийской зимней Спартакиаде, которые проходят в Кусе Челябинской области. В мужском слалом-гиганте победу одержал один из лидеров сборной России Павел Трихичев, сообщает пресс-служба оргкомитета Спартакиады в Челябинской области.

На старт мужского слалома-гиганта вышли 58 участников. Открыли соревнования почетные гости, среди которых были общественный деятель Ирина Текслер, президент Федерации горнолыжного спорта России Леонид Мельников и глава Кусинского муниципального района Юрий Лысяков.

«Уверена, что нас ждет много эмоций и впечатлений. А мы сумеем согреть наших спортсменов теплотой южноуральских сердец. Мы постарались организовать Спартакиаду на самом высоком уровне. К нам приехали лучшие спортсмены, элита горнолыжного спорта. Всем хорошего настроения! Болеем за наших!», — обратилась к участникам и зрителям соревнований Ирина Текслер.

Юрий Лысяков поблагодарил оргкомитет Челябинской области и губернатора Алексея Текслера за доверие провести соревнования такого высокого уровня. И напомнил, что Кусинский район ранее неоднократно принимал у себя этапы чемпионата и Кубка страны. Но Всероссийская спартакиада, по его мнению, гораздо выше уровнем.

Спортсмены сумели порадовать публику яркими выступлениями и накалом страстей. Борьба за тройку призеров разворачивалась между лидерами сборной команды страны. В результате по сумме двух заездов пальму первенства захватил мастер спорта международного класса Павел Трихичев из Санкт-Петербурга, вторым стал Иван Кузнецов из Камчатского края, а бронзу завоевал его товарищ по команде из Камчатки Никита Алехин.

«Я немного волновался. Много хороших ребят, пришлось немного покусаться, но я очень доволен. „Евразия“ принимает замечательно. У нас хорошие номера, мы хорошо отдыхаем, тренируемся, организация нравится, трансфер до горы по расписанию», — прокомментировал Павел Трихичев после награждения.

Горные лыжи. Мужчины, слалом-гигант

1. Павел Трихичев (Санкт-Петербург)

2. Иван Кузнецов (Камчатский край)

3. Никита Алехин (Камчатский край)

Лучший результат среди южноуральцев показал Семен Челмакин, он занял 13-ю строчку в итоговом протоколе. Но спортсмен в беседе с корреспондентом Первого областного ранее рассказывал, что основную ставку делает на слаломную дисциплину, которая ему удается лучше.

Стоит добавить, что программа первого дня состязаний сопровождалась развлекательными зонами для зрителей, отличное настроение создавали артисты и волонтеры Спартакиады, а после награждения все желающие смогли взять автографы у чемпиона и призеров турнира, а также сделать фото на память. Впереди спортсменов ждет борьба еще за три комплекта наград.