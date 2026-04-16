Около 7 млн иностранцев зарегистрировали в MAX

Российский мессенджер выбрали жители Узбекистана, Беларуси и Казахстана

В мессенджере MAX зарегистрировались около 7 миллионов инострацев ближнего зарубежья. В их число вошли жители Узбекистана, Беларуси и Казахстана. Они уже отправили более миллиарда сообщений и позвонили 220 раз, сообщает пресс-служба платформы.



В МАХе могут зарегистрироваться граждане 40 государств. С ноября прошлого года он стал доступен жителям СНГ, а с марта 2026-го — странам Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.



Ранее в национальном мессенджере заработало мини-приложение «Госуслуги Дом».