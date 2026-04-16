Алексей Текслер: развитие спортивной инфраструктуры — приоритет для Южного Урала

Губернатор показал на примере Увельского района, как работает программа «Единой России»

Один из основных приоритетов Челябинской области — развитие спортивной инфраструктуры. Губернатор Алексей Текслер в своем канале в MAXе показал, как важно уделять внимание спорту в муниципалитетах и какие результаты дает эта работа.



В Увельском округе открылся Дворец самбо «Увельский». Объект построили в рамках Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Детский спорт». До этого юные самбисты тренировались в неприспособленных условиях — без просторного татами и современного инвентаря.



«Большой спорт начинается не на олимпийском пьедестале, а в зале, где тренер верит в тебя больше, чем ты сам в себя. И очень важно, чтобы этот зал был», — отметил глава региона.

Воспитанники дворца уже получают спортивные разряды, а местные тренеры строят планы на будущее. Здесь уже прошло первенство УрФО, в планах — проведение первенства России. Отзывы и подробности — в посте в MAX.