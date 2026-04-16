Челябинка Сабина Гилязова завоевала серебро чемпионата Европы по дзюдо

В финальном поединке она уступила лидеру мирового рейтинга Шерин Букли из Франции

Челябинская дзюдоистка Сабина Гилязова принесла сборной России серебряную медаль чемпионата Европы-2026 в Грузии. В весовой категории до 48 кг она дошла до финала, где в равном поединке уступила лидеру мирового рейтинга Шерин Букли из Франции. Это третья награда с чемпионатов Европы в коллекции спортсменки из Челябинска. Ранее она дважды становилась бронзовым призером континентальных первенств, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Путь к успешному выступлению на турнире в Тбилиси Сабина Гилязова начала со второго круга. Челябинка получила второй номер посева в весовой категории до 48 кг. Состязания начались для нее с двух непростых поединков. В первом из них россиянка по «шидо» (замечанию) прошла венгерку Сабину Желешки. Во втором аналогичным образом прошла турчанку Тюгче Бедер, взяв у нее реванш за недавнее поражение в турнире «Большой шлем».

Равным и сложным для Сабины получился и полуфинальный поединок с испанкой Евой Перес Солер. Основное время схватки не выявило победителя, россиянка получила «голден скор» и добилась права бороться за золото в финале.

Чемпионат Европы-2026 по дзюдо в Тбилиси (Грузия). Выступление Сабины Гилязовой:

1/8 финала. Сабина Гилязова (Россия) — Желешки (Венгрия) — победа!

1/4 финала. Сабина Гилязова (Россия) — Бедер (Турция) — победа!

Полуфинал. Сабина Гилязова (Россия) — Ева Перес Солер (Испания) — победа!

Финал. Сабина Гилязова (Россия) — Шерин Букли (Франция) — поражение.

В решающем поединке ЧЕ-2026 челябинке противостояла сильнейшая в мире дзюдоистка из Франции Шерин Букли. Олимпийская чемпионка, лидер мирового рейтинга, она четыре раза завоевывала титул чемпионки Европы. И вновь исход противостояния решался в дополнительное время. На этот раз удача отвернулась от россиянки — соперница выиграла за счет «шидо», наша землячка осталась с серебром.

Чемпионат Европы-2026 по дзюдо в Тбилиси (Грузия). Женщины. Весовая категория до 48 кг.

1. Шерин Букли (Франция).

2. Сабина Гилязова (Россия).

3. Лаура Мартинес (Испания).

3. Марина Воробьева (Россия).

Отметим, что бронзовым призером соревнований в этой же категории стала еще одна россиянка Марина Воробьева. Причем, она также уступила в четвертьфинале спортсменке из Франции. В первый день ЧЕ-2026 золото России принес Мурад Чопанов, он победил в категории до 66 кг.

Напомним, что Сабина Гилязова ранее дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы. Она поднималась на пьедестал почета на турнирах в Лиссабоне (2021 год) и Монпелье (2023 год). И вот теперь золотой успех нашей спортсменки! Поздравляем спортсменку и ее тренера Ивана Першина с блистательным выступлением на турнире в Тбилиси!